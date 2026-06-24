Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τα κόκκινα δάνεια που επηρεάζει πάνω από 100.000 οφειλέτες

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, Τετάρτη, στην Ολομέλεια. Η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τη «ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του ν. 3869/2010» και επηρεάζει πάνω από 100.000 οφειλέτες.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Παράλληλα, το υπουργείο εφαρμόζει καθολικά την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και προβλέπει αναδρομική ελάφρυνση για δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη ρύθμιση, η αλλαγή οδηγεί σε μικρότερες δόσεις, μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου, με 200 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

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Τι προβλέπει η τροπολογία

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η τροπολογία ρυθμίζει τον τρόπο τοκοφορίας των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα:

Αποσαφηνίζεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών.

Ρυθμίζεται η διαχείριση των ενεργών ρυθμίσεων όταν τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί υπερβαίνουν τους νέους όρους τοκοφορίας της οφειλής. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται απομείωση του συνολικού αριθμού των εναπομενουσών δόσεων και απομείωση του υπολοίπου της οφειλής.

Σε ρυθμίσεις που έχουν περατωθεί ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες, τα υπερβάλλοντα ποσά δεν αναζητούνται.

Προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδώσουν σε νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει απαιτήσεις από ενεργές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του ν. 4649/2019, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει, έπειτα από σχετικό αίτημα του αποκτώντος.

Αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων καταβολών στις ρυθμίσεις οφειλών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4605/2019 και του ν. 4738/2020.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, είχε προαναγγείλει την κατάθεση της ρύθμισης το απόγευμα της Τρίτης, κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως ανέφερε, η τροπολογία «θα προβλέπει ότι για ενεργές ρυθμίσεις, από 5 Ιουνίου 2026, η κάθε μηνιαία δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο θα περιλαμβάνει μέρος του κεφαλαίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί, και τον τόκο που αντιστοιχεί από την προηγούμενη έως την καταβολή της επόμενης δόσης».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ειδικά και για την πρώτη δόση, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη, υπολογίζεται η περίοδος τοκοφορίας των 30 ημερών, άρα, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πλέον θα πληρώνουν μόνο τον ελάχιστο τόκο που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση».

Για τα αναδρομικά υπερβάλλοντα ποσά, ο κ. Πετραλιάς σημείωσε: «Για ενεργές ρυθμίσεις που δεν έχουν περατωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον έχουν καταβληθεί υπερβάλλοντα ποσά από τον χρόνο έναρξης της ρύθμισης, όπως αυτός προβλέπεται στη δικαστική απόφαση ή, σε περίπτωση που η ρύθμιση έχει μεταρρυθμιστεί με δικαστική απόφαση, από τον χρόνο έναρξης καταβολών της μεταρρύθμισης, τότε η διαφορά του συνολικού ποσού που έπρεπε να καταβληθεί και αυτού που καταβλήθηκε για την ανωτέρω χρονική περίοδο θα αφαιρείται από τις τελευταίες, κατά χρονολογική σειρά, δόσεις προς καταβολή, απομειώνοντας τον συνολικό αριθμό των εναπομενουσών προς καταβολή δόσεων. Η διαφορά των τόκων που καταβλήθηκαν και αυτών που έπρεπε να καταβληθούν, δυνάμει άλλων μορφών τοκοφορίας, εκλαμβάνεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και απομειώνει το υπόλοιπο της οφειλής, όπως έχει δημιουργηθεί από τον χρόνο έναρξης του παρόντος. Άρα, αυτό που λέμε είναι ότι τα υπερβάλλοντα ποσά που έδωσε ένας δανειολήπτης θα θεωρούνται αποπληρωμή κεφαλαίου και συνεπώς από εδώ και πέρα θα πληρώσει λιγότερες δόσεις».

Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι το τρίτο σημείο της τροπολογίας αφορά τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει τα πιστωτικά ιδρύματα πριν από τη μεταφορά των δανείων στον Ηρακλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποδίδουν αυτά τα ποσά στον Ηρακλή.

Παράλληλα, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι η τροπολογία θα περιλαμβάνει άρθρο με το οποίο «αποσαφηνίζεται ότι για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει βάσει του εξωδικαστικού θα ισχύουν οι όροι που έχουν υπογραφεί μεταξύ του δανειολήπτη και του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς εάν είχαμε επέκταση αυτής της ρύθμισης που γίνεται τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αυτό θα επέφερε πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και τον ΗΡΑΚΛΗ, ύψους 1 δισ. ευρώ».