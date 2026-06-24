Νίκαια: Βρέθηκε σώος ο 34χρονος που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Αρτούρ Καραπετιάν, 34 ετών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Νίκαια στις 21 Ιουνίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 34χρονος επέστρεψε στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 και είναι καλά στην υγεία του. Ο Οργανισμός είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αρτούρ Καραπετιάν, 34 ετών, επέστρεψε στο σπίτι του στη Νίκαια, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού γνωστοποίησε την ευχάριστη εξέλιξη, αναφέροντας πως ο 34χρονος επέστρεψε στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 και είναι καλά στην υγεία του.
  • Ο Αρτούρ Καραπετιάν είχε εξαφανιστεί τις απογευματινές ώρες της 21ης Ιουνίου από την περιοχή της Νίκαιας, με το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του λόγω κινδύνου για τη ζωή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αρτούρ Καραπετιάν, 34 ετών, επέστρεψε στο σπίτι του στη Νίκαια, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Το Χαμόγελο του Παιδιού γνωστοποίησε την ευχάριστη εξέλιξη με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο 34χρονος επέστρεψε στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 και είναι καλά στην υγεία του.

Η εξαφάνιση και η κινητοποίηση

Ο Αρτούρ Καραπετιάν είχε εξαφανιστεί τις απογευματινές ώρες της 21ης Ιουνίου από την περιοχή της Νίκαιας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Καραπετιάν Αρτούρ και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

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