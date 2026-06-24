Γερμανία: Ξεκίνησαν ξανά τα πρώτα τρένα της DB μετά τη βλάβη στο GSM-R

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Τα πρώτα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων άρχισαν να κυκλοφορούν ξανά, έπειτα από την προσωρινή ακινητοποίησή τους λόγω εκτεταμένων προβλημάτων στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι διακοπές στο σύστημα προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος. Η βλάβη οδήγησε στην ακινητοποίηση τρένων σε όλη τη Γερμανία και προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Η αναστολή λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), μεταξύ των οποίων υπεραστικά, περιφερειακά, υπερταχείες ICE και αστικά δρομολόγια. Επηρεάστηκαν επίσης οι συρμοί της ιδιωτικής εταιρείας Metronom, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν άλλα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Βερολίνο και στο Μόναχο, οι συρμοί S-Bahn της DB είχαν ενημερώσει νωρίτερα τους επιβάτες ότι πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της DB, Έβελιν Πάλα, πρώτη προτεραιότητα ήταν τα τρένα να φτάσουν το συντομότερο δυνατό σε σταθμούς, να αποβιβαστούν οι επιβάτες και στη συνέχεια να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη.

Η σταδιακή επανεκκίνηση των δρομολογίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για πιθανές καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ