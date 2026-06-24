Γερμανία: Ξεκίνησαν ξανά τα πρώτα τρένα της DB μετά τη βλάβη στο GSM-R

Τα πρώτα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων άρχισαν να κυκλοφορούν ξανά, μετά την προσωρινή ακινητοποίησή τους λόγω εκτεταμένης βλάβης στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R. Σύμφωνα με τη Bild, το πρόβλημα προκλήθηκε κατά την αντικατάσταση εξαρτήματος και επηρέασε δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Η DB έθεσε ως προτεραιότητα την ασφαλή μεταφορά των συρμών σε σταθμούς και την αποβίβαση των επιβατών, πριν από την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τρένα, Γερμανία
(AP Photo/Michael Probst)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα πρώτα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων άρχισαν να κυκλοφορούν ξανά, έπειτα από την προσωρινή ακινητοποίησή τους λόγω εκτεταμένων προβλημάτων στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.
  • Οι διακοπές στο σύστημα προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος, οδηγώντας στην ακινητοποίηση τρένων σε όλη τη Γερμανία και προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
  • Η αναστολή λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB). Η σταδιακή επανεκκίνηση των δρομολογίων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους επιβάτες να καλούνται να ενημερώνονται για πιθανές καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα πρώτα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων άρχισαν να κυκλοφορούν ξανά, έπειτα από την προσωρινή ακινητοποίησή τους λόγω εκτεταμένων προβλημάτων στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.

Γερμανία: Σοβαρή βλάβη στο GSM-R ακινητοποίησε τα τρένα της Deutsche Bahn – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι διακοπές στο σύστημα προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος. Η βλάβη οδήγησε στην ακινητοποίηση τρένων σε όλη τη Γερμανία και προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Η αναστολή λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), μεταξύ των οποίων υπεραστικά, περιφερειακά, υπερταχείες ICE και αστικά δρομολόγια. Επηρεάστηκαν επίσης οι συρμοί της ιδιωτικής εταιρείας Metronom, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν άλλα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Βερολίνο και στο Μόναχο, οι συρμοί S-Bahn της DB είχαν ενημερώσει νωρίτερα τους επιβάτες ότι πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της DB, Έβελιν Πάλα, πρώτη προτεραιότητα ήταν τα τρένα να φτάσουν το συντομότερο δυνατό σε σταθμούς, να αποβιβαστούν οι επιβάτες και στη συνέχεια να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη.

Η σταδιακή επανεκκίνηση των δρομολογίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για πιθανές καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ