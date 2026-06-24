Βολιβία: Τερματίστηκαν οι αποκλεισμοί δρόμων μετά από επτά εβδομάδες κινητοποιήσεων

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Οι αποκλεισμοί δρόμων που παρέλυσαν τη Βολιβία για επτά και πλέον εβδομάδες τερματίστηκαν χθες, Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι κινητοποιήσεις είχαν επικεφαλής αγρότες, ιθαγενείς και εργάτες, ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.

Η λήξη των αποκλεισμών βελτίωσε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και καύσιμα σε μεγάλες πόλεις, κυρίως στη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας και στη γειτονική Ελ Άλτο, οι οποίες είχαν πληγεί περισσότερο από τα μπλόκα. Στην κορύφωση των κινητοποιήσεων, τα μπλόκα είχαν φτάσει περίπου τα 100 σε όλη τη χώρα των Άνδεων.

Ο πρόεδρος Πας κήρυξε το Σάββατο κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγόρευσε τις διαδηλώσεις για 90 ημέρες και διέταξε την αστυνομία και τον στρατό να ανοίξουν τους δρόμους.

«Οι δρόμοι μας απελευθερώθηκαν», ανέφερε μέσω X ο υπουργός Δημοσίων Έργων Μαουρίσιο Σαμόρα.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων περίπου 15 κρατών της αμερικανικής ηπείρου εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους για τον αντίκτυπο των αποκλεισμών στον πληθυσμό και στην οικονομία της Βολιβίας. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι οι προσπάθειες να «υπονομευτεί και να ανατραπεί» η «νόμιμη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση» συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη συνταγματική τάξη» στη χώρα.

«Υποστηρίζουμε τη συνταγματικά εκλεγμένη κυβέρνηση και καλούμε τις οργανώσεις που κινητοποιούνται να δώσουν προτεραιότητα στον διάλογο εντός του συνταγματικού πλαισίου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τη «βίαιη μειοψηφία».

Πέρα από τις ΗΠΑ και τη Βολιβία, το κείμενο προσυπέγραψαν οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, του Καναδά, της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της Δομινικανής Δημοκρατίας, του Ισημερινού, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουιάνας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας, της Παραγουάης, του Περού και του Παναμά.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, υποστήριξε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), που διεξάγεται στη χώρα του, ότι διακινητές ναρκωτικών χρηματοδοτούν τη «ριζοσπαστική αριστερά» στη Βολιβία.

Κατά τον ίδιο, το οργανωμένο έγκλημα «αποπειράται να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη με βίαια και παράνομα μέσα».

Η κυβέρνηση του κ. Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες ότι ενορχήστρωσε τις μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της και ότι τις χρηματοδότησε με έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για τις καταγγελίες αυτές.

Τα τελευταία μπλόκα βρίσκονταν στην Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, περιοχή που θεωρείται προπύργιο του αυτόχθονα ηγέτη. Οι αποκλεισμοί είχαν ήδη αρθεί μετά την ανακοίνωση του κ. Μοράλες τη Δευτέρα ότι οι κινητοποιήσεις αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters