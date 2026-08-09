Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε τροχαίο – Ανάμεσά τους παιδιά

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Διεθνή Νέα

Περού
Πηγή: CNA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιφέρεια Κούσκο του Περού. Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο.- Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν επιβατικό βαν προσέκρουσε σε ακινητοποιημένη νταλίκα στα περίχωρα της Πολπάτα, στο νοτιοανατολικό Περού.- Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, ο οδηγός του βαν δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή πρόσκρουση.

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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν επιβατικό βαν προσέκρουσε σε ακινητοποιημένη νταλίκα σε δρόμο της περιφέρειας Κούσκο, στο νοτιοανατολικό Περού, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα περίχωρα της Πολπάτα όταν επιβατικό βαν, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Τσαλχουαχουάτσο και Αρεκίπα, προσέκρουσε σε νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί στον δρόμο, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Κούσκο, Κάρλος Γκουισάδο.

Δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την νταλίκα

«Έχουμε δυστυχώς ενημερωθεί για 13 νεκρούς, ανάμεσα τους παιδιά… Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αρεκίπα», διευκρίνισε ο Γκουισάδο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, ο οδηγός του βαν δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την νταλίκα που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή πρόσκρουση.

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