Παναμάς – Κροατία 0-1: Ο Μπούντιμιρ έδωσε τη νίκη και κράτησε ζωντανή την ομάδα του Ντάλιτς στο Μουντιάλ

Η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά στο Τορόντο, για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στη φάση των «32». Το γκολ του Μπούντιμιρ στο 54ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, ενώ ο Λιβάκοβιτς είχε καθοριστικό ρόλο με τις επεμβάσεις του.

Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς έφτασε τους τρεις βαθμούς και θα αντιμετωπίσει την Γκάνα στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Η Γκάνα και η Αγγλία έχουν από τέσσερις βαθμούς, με αποτέλεσμα η κατάσταση στην κορυφή να παραμένει ανοιχτή. Αντίθετα, ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Λούκα Μόντριτς κατέγραψε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Κροατίας.

Ο Παναμάς απείλησε, η Κροατία δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό και με λίγες καθαρές ευκαιρίες. Η Κροατία προσπάθησε να απειλήσει στο 2ο λεπτό, όταν ο Πάσαλιτς σέντραρε από τα δεξιά και ο Μόντριτς πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ.

Ο Παναμάς ανέβασε σταδιακά την πίεσή του και έδειξε μεγαλύτερη διάθεση στο πρέσινγκ. Στο 17ο λεπτό, ο Μουρίγιο έβγαλε επικίνδυνη παράλληλη σέντρα από τα δεξιά, αλλά ο Φαγιάρδο δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 23ο λεπτό. Ο Μαρτίνεζ τροφοδότησε τον Μουρίγιο, εκείνος σέντραρε από τα δεξιά και ο Ροντρίγκες έπιασε δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Ο Λιβάκοβιτς πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και οι αμυντικοί της Κροατίας απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν είχε περισσότερη ενέργεια και καλύτερες μεταβάσεις, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει την τελική πάσα. Η Κροατία, από την πλευρά της, δεν επέβαλε τον ρυθμό της, όμως απείλησε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπατούρινα έκανε ατομική ενέργεια έξω από την περιοχή και δοκίμασε χαμηλό σουτ, με τον Μοσκέρα να αποκρούει σε κόρνερ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τον Παναμά να παρουσιάζεται πιο δραστήριος και πιο επικίνδυνος στο μεγαλύτερο διάστημα.

Ο Μπούντιμιρ έκρινε το ματς, ο Λιβάκοβιτς κράτησε το 1-0

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Η Κροατία μπήκε πιο αποφασισμένη και βρήκε γρήγορα το γκολ που αναζητούσε. Στο 54ο λεπτό, ο Πάσαλιτς συνεργάστηκε με τον Στάνισιτς στη δεξιά πλευρά. Ο Στάνισιτς έκανε το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Μπούντιμιρ, ο οποίος σκόραρε από κοντά για το 1-0.

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Τρία λεπτά αργότερα, η Κροατία πλησίασε και σε δεύτερο γκολ. Ο Μόντριτς έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή της ομάδας του και έβγαλε τον Πάσαλιτς απέναντι από τον Μοσκέρα. Ο Κροάτης μέσος καθυστέρησε να εκτελέσει και προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του Παναμά, όμως ο Μοσκέρα αντέδρασε σωστά. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Πάσαλιτς σούταρε από δύσκολη γωνία και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναμάς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και αναζήτησε την ισοφάριση. Στο 68ο λεπτό, ο Μουρίγιο έκανε δύο διαδοχικά σουτ από πλάγια θέση, όμως ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε και στις δύο περιπτώσεις. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κροάτης τερματοφύλακας επενέβη ξανά σε κεφαλιά του Ράμος και κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Η τελευταία ευκαιρία του Παναμά ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μουρίγιο εκτέλεσε φάουλ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή της Κροατίας. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά και δεν απείλησε τον Λιβάκοβιτς.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος και η Κροατία πήρε μία σημαντική νίκη στη μάχη της πρόκρισης. Ο Μπούντιμιρ αποδείχθηκε η «χρυσή» αλλαγή του Ντάλιτς, ενώ ο Παναμάς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μουντιάλ, παρά την ανταγωνιστική του εμφάνιση.