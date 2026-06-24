Αβραμόπουλος: Η ιστορία αυτή είναι μια μπούρδα, υπάρχει σκοπιμότητα – Δεν κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη

Αιχμές για όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με το Qatargate άφησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για μια ασήμαντη υπόθεση και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε από τη συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Όπως είπε, είχε λάβει σχετική άδεια από την ΕΕ, ενώ δήλωσε ότι δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη, αλλά από «κάποιους αστυνομικούς».

«Ακόμα και χθες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχει τι τίτλο βάζουμε σε κάτι, αλλά η ουσία. Πριν από δύο χρόνια είχε τεθεί θέμα γιατί ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fight Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι και εμένα, και είπαμε ναι», είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η επιστολή στην ΕΕ

Όπως ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσει εάν μπορεί να συμμετάσχει στο Fight Impunity, η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε “μπορώ και να πληρώνομαι;’’ Και λένε ‘’βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε”. Και παίρνω την άδεια. Και έρχεται η επιτροπή Ηθικής της Κομισιόν και μου δίνει το πράσινο φως. Τα έχω γραπτώς. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία τα δήλωνα και φορολογούνται στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που δηλώνεται και φορολογείται;».

Ο κ. Αβραμόπουλος συνέχισε λέγοντας πως ο Παντσέρι «είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό το φάνηκε με το περίφημο Qatar Gate». Όπως διευκρίνισε ο οργανισμός αυτός δεν ήταν κάλυψη για τις δραστηριότητες του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, αλλά μια παράλληλη δραστηριότητά του.

«Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη»

Επίσης, αρνήθηκε πως πήγε σε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για lobbing στο Κατάρ, που είχε διοργανώσει ο Παντσέρι. «Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά την δουλειά τους και κάποια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε, δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο αγνοώντας, ή μη γνωρίζοντας πως πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και είχαν δοθεί απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε ‘’πολύ καλά τα έκανε ο κ. Αβραμόπουλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχετικά με το ένταλμα σύλληψης.

Σχετικά με τα χρήματα που εισέπραττε, απάντησε πως εκείνη την περίοδο δεν ήταν επίτροπος και δεν είχε αποδοχές. «Μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θητεία μου, κάτι έπρεπε να κάνω. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή. Και δεν ήταν καν 5.000 ευρώ αλλά 3.500, που έπαιρνα για έναν χρόνο».

«Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει συζήτηση, γιατί πληρωνόμουν. Πληρωνόμουνα επειδή μου το ενέκρινε η κ. Φον Ντερ Λάιεν με υπογραφή της», συνέχισε ο κ Αβραμόπουλος, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «μπούρδες». «Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήραν και το ανέδειξαν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης, αλλά της βελγικής αστυνομίας. «Γι’ αυτό και δεν είναι εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 2-3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εμένα δεν με ενημέρωσαν, δεν ήξερα τίποτα», δήλωσε ο πρώην Επίτροπος. Όπως είπε, ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για την εξέλιξη από το γραφείο του Πρωθυπουργού.

«Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα το τόσο ασήμαντο», τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος. Ερωτηθείς τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί το ένταλμα είπε: «Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε».

«Σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς»

Ερωτηθείς για το εάν βλέπει πολιτική σκοπιμότητα απάντησε «δεν νομίζω πως υπάρχει. Υπάρχει σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς. Για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν λίγο την έρευνα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν το είχαμε ξανασυζητήσει».

«Δεν τίθεται πολιτικό θέμα για μένα», τόνισε, σημειώνοντας πως από τα 70.000 συνολικά που εισέπραξε, έλαβε 35.000 ευρώ καθώς τα υπόλοιπα τα εισέπραξε το ελληνικό κράτος.

Για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απάντησε πως «αυτό θα το δούμε, είναι νωρίς να μιλήσουμε. Θα είναι δική μου απόφαση αν θα είμαι υποψήφιος».