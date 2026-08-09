Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας»

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε πως η χώρα του βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία προσθέτοντας πως «τώρα είναι η καλύτερη στιγμή» για την επίτευξη συμφωνίας, με στόχο να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης».

Μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι στο εσωτερικό της χώρας επικρατούν, όπως υποστήριξε, «συνοχή, δύναμη και ενότητα», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «νικηφόρο και ισχυρό» μετά τονπόλεμο.

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση που θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να ξεφύγει από τη σημερινή κατάσταση αβεβαιότητας.

Όπως ανέφερε, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι παραβιάσεις της εκεχειρίας αντί να οδηγούνται οι δύο πλευρές σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ο Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι παραβιάσεις μπορούν να σημειωθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία ή μνημόνιο συνεννόησης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για την επίλυσή τους.

«Πρέπει να δούμε πώς θα τα επιλύσουμε τώρα, εάν είναι δυνατή μια λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό επεξεργασία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο Ομάν.

Ιρανός στρατηγός: «Έχουν αποτύχει εντελώς ΗΠΑ και Ισραήλ»

Ο Χασάν Χασανζαντέχ, διοικητής του Σώματος της Τεχεράνης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «έχουν αποτύχει εντελώς» να επιτύχουν τους στόχους τους απέναντι στο Ιράν.

Η τοποθέτησή του, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, έγινε στο πλαίσιο αναφοράς του στην πολεμική αναμέτρηση και στην ετοιμότητα των ιρανικών δυνάμεων.

Ο Ιρανός στρατηγός απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη δράση και την ετοιμότητα των Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής δύναμης που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Δεν έχουν απαντήσεις για τους λαούς τους για τις αποτυχίες τους»

Όπως υποστήριξε, «η λαϊκή δύναμη και η ολοκληρωμένη ετοιμότητα των Μπασίτζ» έχουν μετατρέψει το Ιράν «σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή και τον κόσμο».

Ο Χασανζαντέχ συνέχισε σε υψηλούς τόνους την κριτική του προς την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι ηγεσίες τους αδυνατούν πλέον να εξηγήσουν στο εσωτερικό τους τα αποτελέσματα της σύγκρουσης.

«Σήμερα, οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος δεν έχουν απαντήσεις για το κοινό, τους διανοούμενους και τον λαό σχετικά με τις επανειλημμένες αποτυχίες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.