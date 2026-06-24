Επεισοδιακή πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά: Κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο, τραυμάτισαν αστυνομικό μετά την προσγείωση

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Σκηνές… απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε πτήση από την Βαρσοβία με προορισμό τα Χανιά, το βράδυ της Δευτέρας, με πρωταγωνίστριες δύο γυναίκες από τη Λευκορωσία.

Όλα ξεκίνησαν όταν διαπιστώθηκε ότι η 47χρονη και η 55χρονη κάπνιζαν μέσα στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Παρά τις υποδείξεις των αεροσυνοδών, οι γυναίκες όχι μόνο δεν συμμορφώθηκαν, αλλά άρχισαν να φωνάζουν, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι αστυνομικές αρχές του αεροδρομίου ενημερώθηκαν για το συμβάν και συνέλαβαν τις δύο γυναίκες, αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Το επεισόδιο όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η μία εκ των εμπλεκόμενων, σε έξαλλη κατάσταση, τραυμάτισε έναν αστυνομικό στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύλληψη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, υπέστη κάταγμα στο χέρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φορέσει νάρθηκα.