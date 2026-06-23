Ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: 20 νεκροί στη Γαλλία και 5 στη Γερμανία – Ρεκόρ ζέστης στο Βέλγιο

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Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα αποτελούν σαφή δείκτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και προειδοποιούν ότι πρόκειται να γίνουν πιο συχνά, πιο μακροχρόνια και πιο έντονα.

Αυξάνεται ο αριθμός των πνιγμών

Η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, δήλωσε την Τρίτη στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα France Inter ότι περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την αρχή του Σαββατοκύριακου, προτρέποντας τους κολυμβητές που συρρέουν στα νερά της χώρας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τη ζέστη να σεβαστούν τους κανόνες ασφαλείας.

Ένας εκπρόσωπος της πολιτικής ασφάλειας έδωσε τη Δευτέρα έναν προηγούμενο απολογισμό για 13 νεκρούς από πνιγμό το Σαββατοκύριακο.

Ρεκόρ ζέστης στη Γαλλία

Η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία έσπασε ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, καθώς η χώρα έκλεισε πάνω από 1.350 σχολεία λόγω της ακραίας ζέστης.

Οι μέσες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας έφτασαν τους 29,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Επέκτεινε την κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα σε 54 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας για την Τρίτη, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με εκτίμηση του AFP.

Ρεκόρ καύσωνα στο Βέλγιο: Πρόβλεψη για ρεκόρ

Ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να διαρκέσει μια εβδομάδα με θερμοκρασίες «τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», προειδοποίησε ο David Dehenauw, επικεφαλής πρόγνωσης στο μετεωρολογικό ινστιτούτο IRM. Ορισμένα σχολεία μείωσαν τα μαθήματα σε μισή ημέρα.

Πέντε νεκροί στη Γερμανία

Η Γερμανία κατέγραψε αύξηση στους πνιγμούς, με τις αρχές να αναφέρουν πέντε θανάτους το Σαββατοκύριακο.

Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες στη Βαυαρία και μια 79χρονη γυναίκα πέθανε στη Βαλτική Θάλασσα. Άλλα θανατηφόρα περιστατικά κολύμβησης σημειώθηκαν σε λίμνες στο Βρανδεμβούργο και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Η αστυνομία δήλωσε τη Δευτέρα ότι αρκετοί επιβάτες που είχαν πληγεί από τη ζέστη έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης την προηγούμενη ημέρα, αφού το αεροπλάνο τους παρέμεινε στην πίστα για περισσότερο από μία ώρα πριν από την απογείωση.

Η κλιματική αλλαγή πυροδοτεί την αύξηση του παγκόσμιου θερμικού στρες, σύμφωνα με μελέτη

Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται σε επικίνδυνο θερμικό στρες παγκοσμίως έχει αυξηθεί απότομα τον τελευταίο μισό αιώνα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε καθώς η Ευρώπη μαστίζεται από ένα τρομερό κύμα καύσωνα.

Το θερμικό στρες – το όνομα που δίνεται στην επικίνδυνη συσσώρευση θερμότητας του σώματος που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία και άλλους παράγοντες – είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους ο καιρός σκοτώνει τους ανθρώπους.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change τη Δευτέρα, παρακολούθησε πώς τα επίπεδα θερμικού στρες αυξήθηκαν μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και του 2024.

«Σε κάθε ήπειρο, η έντονη έως ακραία θερμική καταπόνηση είναι πλέον συχνότερη», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Ρεμπέκα Έμερτον, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τη δεκαετία του 1970, για παράδειγμα, το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού βίωσε τουλάχιστον μία ημέρα ακραίας θερμικής καταπόνησης – όταν η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν τουλάχιστον 46°C.

Πενήντα χρόνια αργότερα, το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 22%.

Η Έμερτον είπε: “Αυτό μπορεί να μην ακούγεται και τόσο μεγάλο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο επιπλέον άνθρωποι βιώνουν τουλάχιστον κάποια ακραία θερμική καταπόνηση τώρα, κάτι που δεν θα συνέβαινε τη δεκαετία του 1970”.