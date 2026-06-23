Γαλλία: 54 νομοί σε κόκκινο συναγερμό – Αποπνικτική νύχτα με ρεκόρ θερμοκρασιών

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Ένα εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία. Τα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο, με το θερμόμετρο να δείχνει άνω των 40°C. Από την Τρίτη 23 Ιουνίου, 54 νομοί έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη.

Ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θεωρείται «υψηλός» σε πολλές περιοχές από το Météo France λόγω της ζέστης και της έλλειψης υγρασίας.

Αυτός ο κίνδυνος εκτείνεται από τη Βουργουνδία έως την περιοχή του Κέντρου, περνώντας από τη λεκάνη της Ακουιτανίας, την περιοχή της Τουλούζης και τις ακτές της Μεσογείου.

Η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο έσπασε χθες μηνιαίο ρεκόρ

Χθες, η μέση εθνική θερμοκρασία έσπασε νέο μηνιαίο ρεκόρ, φτάνοντας τους 29,2°C . Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το Météo-France.

Τις επόμενες ημέρες, «η μέση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα αναμένεται να ξεπεράσει το απόλυτο ρεκόρ (για όλους τους μήνες μαζί) των 29,4°C και θα μπορούσε να φτάσει τους 30°C μέχρι τα μέσα της εβδομάδας», πρόσθεσε μετεωρολόγος του Meteo.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ θα προεδρεύσει μιας νέας διυπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση κρίσεων

Την έβδομη ημέρα του καύσωνα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ έχει προγραμματίσει να προεδρεύσει μιας ακόμη διυπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση κρίσεων σήμερα το πρωί. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο αρχηγός της κυβέρνησης προεδρεύει του CIC, ενός διυπουργικού εργαλείου διαχείρισης κρίσεων που ενεργοποιήθηκε το Σάββατο.

Δύο παιδιά πέθαναν από θερμοπληξία στο Καρπεντράς

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα της Δευτέρας στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους σε ένα πάρκινγκ κατοικιών στο Καρπεντράς (Βοκλύζ) κατά τη διάρκεια καύσωνα, ανακοίνωσε η εισαγγελία. «Τα αίτια θανάτου εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά ο καύσωνας είναι η επικρατέστερη θεωρία», δήλωσε η εισαγγελέας του Καρπεντράς, Ελέν Μουργκ.

Η μητέρα των παιδιών δεν έχει ακόμη ανακριθεί, δήλωσε η δικαστής, προσθέτοντας ότι οι σοροί μεταφέρθηκαν «στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο στη Νιμ για νεκροψία, η οποία θα πραγματοποιηθεί» την Τρίτη «προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου».

Οι πυροσβέστες στο Βοκλύζ δήλωσαν στο AFP ότι ανακάλυψαν «δύο παιδιά σε καρδιακή ανακοπή μετά από κλήση γύρω στη 1:20 μ.μ.». Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στην Le Figaro η 33χρονη μητέρα επέστρεφε από ψώνια όταν τα δύο παιδιά της φέρεται να μπήκαν στο αυτοκίνητο και παγιδεύτηκαν μέσα.