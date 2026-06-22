Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρά 2 παιδιά μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω ακραίου καύσωνα

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Τραγωδία σημειώθηκε στη νότια Γαλλία, όπου δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στην πόλη Καρπεντρά του νομού Βοκλίζ, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών.

Όπως μεταδίδει το BFM TV, τα δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στο όχημα της οικογένειας.

Εξετάζεται ως πιθανή αιτία ο καύσωνας

Η εισαγγελέας της Καρπεντρά, Ελέν Μουρζ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.

«Τα αίτια του θανάτου πρέπει να εξακριβωθούν, όμως η εκδοχή του καύσωνα θεωρείται η πιθανότερη», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFM TV, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:10 τοπική ώρα. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν μέσα στο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο γκαράζ της οικογενειακής κατοικίας.

Όταν εντοπίστηκαν, βρίσκονταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Η Γαλλία αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ η Γαλλία πλήττεται από ένα «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο» κύμα καύσωνα.

Σήμερα, 49 διαμερίσματα της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη και άλλα 40 σε πορτοκαλί συναγερμό.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές πριν ακόμη από το μεσημέρι, ενώ στο Μπορντό αναμένονται έως και 43 βαθμοί Κελσίου.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η χώρα κατέγραψε την πιο ζεστή νύχτα των τελευταίων επτά ετών, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 21,4 βαθμούς Κελσίου.