Ουκρανία: Νεκρό 13χρονο παιδί στη Σούμι από ρωσικό πλήγμα – Ζελένσκι: «Η Ρωσία ξεκίνησε τη μέρα με αδικαιολόγητες δολοφονίες»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Μόσχας εξαπέλυσε η Ουκρανία, ενώ ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο αγόρι στη Σούμι.

Όπως μεταδίδει το Sky News, οι ουκρανικές επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να μεταφέρει τον πόλεμο βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος και να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεκάδες drones καταρρίφθηκαν πάνω από τη Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι 84 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο καθώς κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, συνολικά 301 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αριθμός που περιλαμβάνει και περιοχές της Ουκρανίας που τελούν υπό ρωσική κατοχή.

Οι Αρχές διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία και των τεσσάρων μεγάλων αεροδρομίων της Μόσχας, με τις πτήσεις να αποκαθίστανται αργότερα.

Παράλληλα, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι έπληξε το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών της Ντούμπνα στην περιφέρεια της Μόσχας, δημοσιεύοντας εικόνα με πυκνούς μαύρους καπνούς από την περιοχή.

Πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εργοστάσιο πυραυλικών εξαρτημάτων

Το Κίεβο υποστήριξε επίσης ότι έπληξε χώρο εκπαίδευσης χειριστών drones στην περιοχή του Ντεμπάλτσεβε στο Λουχάνσκ, καθώς και σημεία διοίκησης και παρατήρησης στις περιοχές του Μπέλγκοροντ και του Ποκρόβσκ.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι χτυπήθηκε εργοστάσιο στην περιφέρεια του Βορόνεζ που παράγει ηλεκτρονικά συστήματα για ρωσικούς πυραύλους.

Οι επιθέσεις ακολουθούν το πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα, μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη του πολέμου.



Νεκρό 13χρονο παιδί στη Σούμι

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα 13χρονο αγόρι σκοτώθηκε μαζί με τον πατέρα και τη γιαγιά του από ρωσική επίθεση με drone στην περιφέρεια της Σούμι.

Η μητέρα του παιδιού και τα δύο αδέλφια του τραυματίστηκαν.

Στη Ζαπορίζια σκοτώθηκε μία γυναίκα από ξεχωριστή επίθεση, ενώ στην περιφέρεια της Οδησσού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν πύραυλος έπληξε αγροτική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Νεκρός Αιγύπτιος ναυτικός από επίθεση σε πλοίο

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολεξίι Κουλέμπα, ανακοίνωσε ότι τρία ξένα πλοία επλήγησαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων.

Ένας 58χρονος Αιγύπτιος μάγειρας σκοτώθηκε όταν drones προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τουρκικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου. Οκτώ ακόμη μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστική λέμβο.

Πλοία που έπλεαν υπό σημαίες του Παλάου και του Μπελίζ επλήγησαν επίσης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί και συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία ξεκίνησε τη μέρα με αδικαιολόγητες δολοφονίες»

Σε ανάρτησή του με αφορμή την 22α Ιουνίου, επέτειο της ναζιστικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση το 1941, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αντί να τιμήσει τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε τη μέρα με νέες επιθέσεις κατά αμάχων.

«Στην περιφέρεια της Σούμι, ένα ρωσικό drone σκότωσε ένα παιδί, μία γιαγιά και έναν άνδρα. Η μητέρα και δύο ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν. Το σπίτι τους καταστράφηκε. Ένα συνηθισμένο σπίτι, που δεν αποτελούσε σε καμία περίπτωση στρατιωτικό στόχο», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στα πλήγματα στη Ζαπορίζια, την Οδησσό, τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το Χάρκοβο, ενώ κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έπληξε εκ νέου ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ.

Today, as every year on June 22, there will be a lot of grandstanding in Russia about World War II, about one of its bloodiest chapters – Nazi Germany’s invasion of the Soviet Union. A time that for Ukraine has always been a reminder of the importance of peace and of paying… pic.twitter.com/WzfRRbT7xN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2026

«Ο πόλεμος έχει διαρκέσει περισσότερο από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν καθοδηγείται από την ίδια λογική με προηγούμενους επιτιθέμενους ηγέτες της ιστορίας και κατηγόρησε τη Ρωσία για περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία δικαιολογημένη αιτία. Διαρκεί σχεδόν πέντε χρόνια και ο πλήρους κλίμακας πόλεμος έχει ήδη ξεπεράσει σε διάρκεια τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως η Ρωσία θέλει να περιμένει μέχρι να ξεπεράσει και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κόσμος όμως δεν το θέλει και έχει τη δύναμη να το αποτρέψει», δήλωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει ήδη καταθέσει όλες τις απαραίτητες προτάσεις για διπλωματική λύση και τερματισμό του πολέμου.

Περιορισμοί στην Κριμαία λόγω ενεργειακής κρίσης

Στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας ακυρώθηκαν όλες οι υπαίθριες δημόσιες εκδηλώσεις της Δευτέρας.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ανακοίνωσε ότι ο δημοτικός φωτισμός θα παραμείνει σβηστός.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γραμμές ανεφοδιασμού έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση καυσίμων στην Κριμαία, με τις διαθέσιμες ποσότητες να διατίθενται πλέον κατά προτεραιότητα στις υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης.