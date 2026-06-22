Άντι Μπέρναμ: Έθεσε υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Στάρμερ – Η επιτυχημένη «φόρμουλα» που τον καθιστά το απόλυτο φαβορί

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Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις δρομολογούνται στη Βρετανία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών.

Η κίνηση αυτή, που έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη εκλογή του Μπέρναμ στη βουλευτική έδρα του Μέικερφιλντ, ανατρέπει τις ισορροπίες στο Λονδίνο, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας ακόμη και μέσα στον Ιούλιο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ, σημειώνοντας ότι θα προσφέρει στη Βρετανία «σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επιθυμεί η μετάβαση αυτή να αποτελέσει «μια θετική διαδικασία ανανέωσης».

Για τον Στάρμερ είπε πως «προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια μιας τόσο προκλητικής περιόδου».



«Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μετάβασης και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με εύτακτο και υπεύθυνο τρόπο. Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε.

«Καθώς προχωράμε μπροστά, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να εργαστούμε μαζί για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται. Ο κόσμος θέλει να δει πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, το κόστος διαβίωσης, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη στέγαση και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων», ανέφερε στην επίσημη δήλωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπέρναμ δεν έκανε καμία αναφορά στη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών, και η χρήση της λέξης «μετάβαση» υποδηλώνει ότι δεν αναμένει να υπάρξει ουσιαστική αναμέτρηση για την ηγεσία.

Αποσύρεται ο Στρίτινγκ και στηρίζει Μπέρναμ

Την ίδια ώρα, ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην υπουργός Υγείας, ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.

Ο Στρίτινγκ τόνισε ότι μια εσωκομματική μάχη, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα περνούσαν το καλοκαίρι «διογκώνοντας μικρές διαφορές», δεν θα έκανε καλό ούτε στο κόμμα ούτε στη χώρα.



Παράλληλα, ανέφερε ότι έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Μπέρναμ, είναι βέβαιος πως υπάρχει «χώρος» για τις πολιτικές που ο ίδιος υποστήριζε υπό μια πρωθυπουργία Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι ο τελευταίος είναι δεσμευμένος σε ένα «συμπεριληπτικό κόμμα που αντλεί στοιχεία από τις καλύτερες πολιτικές μας παραδόσεις».

Μετά την κίνηση αυτή, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό ο Μπέρναμ να βρίσκεται στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Αν και είναι θεωρητικά πιθανό να εμφανιστεί άλλος υποψήφιος, κανένας άλλος βουλευτής δεν έχει εκδηλώσει δημόσια τέτοια πρόθεση, και με τον Μπέρναμ να φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί, είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη.

Η «φόρμουλα» της επιτυχίας

Η επιτυχία του Μπέρναμ στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ οφείλεται εν μέρει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Αποτελεί πολιτικό εθνικού βελενεκούς εδώ και τρεις δεκαετίες, ενώ η θητεία του ως ο εκλεγμένος δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, στο οποίο υπάγεται το Μέικερφιλντ, έχει αποθεωθεί.

Η νίκη του αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό ανάχωμα για το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φαράζ.

Ο Μπέρναμ παρουσίασε στους ψηφοφόρους μια ασυνήθιστη πρόταση, καλώντας τους ουσιαστικά να τον ψηφίσουν ως βουλευτή των Εργατικών προκειμένου να «διώξουν» έναν Εργατικό πρωθυπουργό.

Δεδομένου ότι ο Στάρμερ κατέγραφε τα χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας για πρωθυπουργό από το 1979, το μήνυμα αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικό.

Η αντιδημοφιλία του Στάρμερ επέτρεψε στον Μπέρναμ να πλασαριστεί ως ένας αντισυστημικός υποψήφιος που υπόσχεται την αλλαγή με έναν σχεδόν λαϊκιστικό τρόπο.

Πάντως, καθώς πλησιάζει στην εξουσία, και τα δικά του ποσοστά δημοτικότητας έχουν αρχίσει να υποχωρούν σε αρνητικό έδαφος, αν και ξεκίνησαν από σημαντικά υψηλότερη βάση.

Στροφή προς τα αριστερά και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις

Πέρα από τη δημοτικότητά του, η προσέγγιση του Μπέρναμ στη διακυβέρνηση προσφέρει ελπίδα στους ανήσυχους βουλευτές των Εργατικών που βλέπουν την κυβέρνηση να καταρρέει.

Η «ελπίδα» ήταν κεντρικός πυλώνας της εκστρατείας του και είχε απήχηση στους Βρετανούς.

Ενώ ο Στάρμερ ακολούθησε μια κεντρώα στρατηγική που περιθωριοποίησε τις προοδευτικές πτέρυγες, ο Μπέρναμ αναμένεται να εισαγάγει ένα πιο συλλογικό στυλ ηγεσίας με ευρύτερες διαβουλεύσεις.

Αν και το πρόγραμμά του δεν έχει εξειδικευτεί πλήρως, αναμένεται να στρέψει το κόμμα αποφασιστικά προς τα αριστερά σε ζητήματα όπως ο δημόσιος έλεγχος των μεταφορών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό) και της στέγασης.

Ο Μπέρναμ έχει συχνά χαρακτηριστεί ιδεολογικά ευέλικτος, με κάποιους να επικρίνουν ότι δίνει μεγαλύτερη βάση στην επικοινωνία παρά στις ιδεολογικές πεποιθήσεις. Ωστόσο, δεδομένων των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων, αυτή η ευελιξία ίσως αποδειχθεί πλεονέκτημα.

Πολλές από τις θέσεις του και την κριτική του για το πολιτικό σύστημα του Ουεστμίνστερ περιγράφονται στο βιβλίο του «Head North», το οποίο συνέγραψε μαζί με τον δήμαρχο του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ.

Στο βιβλίο αυτό τάσσεται υπέρ ριζοσπαστικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, όπως:

Η θέσπιση γραπτού Συντάγματος.

Η καθιέρωση της απλής αναλογικής.

Η εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στις περιφερειακές κυβερνήσεις.

Η αντικατάσταση της Βουλής των Λόρδων από ένα άμεσα εκλεγμένο σώμα.

Με πληροφορίες από: Guardian, The Conversation