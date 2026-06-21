Στάρμερ: «Ζυγίζει» την παραίτηση από το εξοχικό του – Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών και το «στοίχημα» των αγορών

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Σε τροχιά άμεσης πολιτικής αλλαγής βρίσκεται η Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται να ζυγίζει ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησης εντός των επόμενων 24ώρων.

Την ίδια στιγμή, ο επικρατέστερος διάδοχός του, Άντι Μπέρναμ, στρέφει ήδη την προσοχή του στην κατευναστική διαχείριση των αγορών ομολόγων και των συνδικάτων, επιχειρώντας να διασφαλίσει μια ομαλή και αξιόπιστη οικονομική μετάβαση για τη χώρα.

Το κλίμα στο Τσέκερς και η «έξοδος» Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ περνά το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του στο Τσέκερς, την πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, σταθμίζοντας ό,τι έχει απομείνει από ένα ολοένα και πιο ζοφερό πολιτικό μέλλον, καθώς η εσωκομματική του στήριξη καταρρέει.

Ο βρετανικός Τύπος είναι γεμάτος με ρεπορτάζ όπου υποστηρικτές του Στάρμερ παραδέχονται ότι το παιχνίδι έχει χαθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ακόμη και τη Δευτέρα.

Τα δημοσιεύματα περιγράφουν ένα χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της εξουσίας έως τον Σεπτέμβριο, εγκαίρως για το ετήσιο συνέδριο των Εργατικών.

Μια ανώτερη πολιτική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Observer: «Ο Κιρ έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τελείωσε και πρέπει να κάνει μια αξιοπρεπή έξοδο».

«Αυτό που δικαιολογημένα θέλει να αποφύγει είναι η ταπείνωση, αλλά η χειρότερη ταπείνωση για τον Κιρ προσωπικά θα ήταν αν κατέβαινε σε εκλογές για την ηγεσία να δεχθεί βαριά ήττα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ένας βουλευτής, που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας και ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει δημόσια τη στήριξή του στον Στάρμερ, ανέφερε στην εφημερίδα The Telegraph ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι «τελειωμένος».

«Δεν έχει απομείνει κανείς. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι των οποίων οι συγγενείς εργάζονται στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 ή άνθρωποι που είναι μακροχρόνιοι προσωπικοί φίλοι του Κιρ είναι σχεδόν οι μόνοι που έχουν απομείνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην πραγματικότητα, η βρετανική πολιτική σκηνή λειτουργεί πλέον με δεδομένη την αλλαγή ηγεσίας, με μοναδικά ερωτήματα τον χρόνο και τις διαδικασίες, καθώς υπάρχει ελάχιστη διάθεση να ταλαιπωρηθεί η χώρα με μήνες χάους μέσω μιας εσωκομματικής εκλογικής αναμέτρησης.

Οι ανησυχίες των αγορών

Το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο πώς θα μοιραστούν τα κυβερνητικά αξιώματα και κυρίως η θέση του υπουργού Οικονομικών.

Όποιος κι αν αναλάβει, είναι αντιμέτωπος με ένα δύσκολο έργο.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβλέπει ότι η βρετανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,9% φέτος και 1,1% το 2027 – περίπου στα ίδια επίπεδα με την Ευρωζώνη, αλλά εμφανώς πίσω από τις ΗΠΑ.

Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε την Παρασκευή, εν μέρει λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου (gilt) σκαρφάλωσε κατά 0,09 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 4,84%. Μέρος της αύξησης αποδόθηκε επίσης στην ξαφνική είδηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δανείστηκε περισσότερα από τα αναμενόμενα.

Οι αγορές ομολόγων έχουν τεράστια βαρύτητα στη βρετανική πολιτική, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των gilts ως απάντηση σε ένα καταστροφικό σχέδιο φοροελαφρύνσεων ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τη σύντομη κυβέρνηση της συντηρητικής Λιζ Τρας το 2022.

Ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ επέμεινε ότι ο ίδιος θα τηρήσει τους αυτοεπιβαλλόμενους δημοσιονομικούς κανόνες των Εργατικών, γεγονός που του δίνει αξιοπιστία στις αγορές.

Οι κανόνες αυτοί απαιτούν τα τρέχοντα κυβερνητικά έξοδα να χρηματοδοτούνται από τα φορολογικά έσοδα και ο δανεισμός να περιορίζεται μόνο σε επενδύσεις, όπως οι υποδομές.

Παράλληλα, το χρέος πρέπει να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ υπάρχει πλαφόν στις αυξήσεις των κοινωνικών επιδομάτων.

Ο Έντουαρντ Άλενμπι, ανώτερος οικονομολόγος της Oxford Economics, εκτίμησε ότι ο Μπέρναμ είναι απίθανο να προχωρήσει σε πρόωρη αύξηση δαπανών.

«Δεδομένης της κάποιας νευρικότητας στις αγορές σχετικά με την προσέγγιση του Μπέρναμ, υποψιαζόμαστε ότι η νέα ηγεσία θα προτιμήσει την οδό της σύνεσης και θα επιλέξει να μην τροποποιήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες βραχυπρόθεσμα», σημείωσε.

Η μάχη για το υπουργείο Οικονομικών

Αν και οι υποστηρικτές του Μπέρναμ επιμένουν ότι δεν έχουν γίνει συμφωνίες, ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, θεωρούνταν εδώ και καιρό ο επικρατέστερος για το υπουργείο Οικονομικών.

Ο Μίλιμπαντ, ο οποίος ηγήθηκε των Εργατικών μεταξύ 2010 και 2015, προβαλλόταν ως η κύρια εναλλακτική λύση απέναντι στον Στάρμερ σε περίπτωση που ο Μπέρναμ αποτύγχανε να επιστρέψει στο Γουεστμίνστερ.

Ωστόσο, φαινόταν να ενδιαφέρεται περισσότερο να παίξει τον ρόλο του «ρυθμιστή» και να επηρεάζει την πολιτική από το Γραφείο του υπουργού Οικονομικών.

Η επιθετική στρατηγική του Μίλιμπαντ για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών (net zero) και ο συνεπαγόμενος αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας έχουν αρχίσει να μειώνουν τις πιθανότητές του.

Η Σάρον Γκράχαμ, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Βρετανίας, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Μίλιμπαντ αγνόησαν τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος εμφανίζεται επίσης επιφυλακτικός με τον Μίλιμπαντ, λόγω παλαιότερων σχολίων του κατά του «αρπακτικού καπιταλισμού».

Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι ο πρώην υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα για να ξεκινήσει τη δική του διεκδίκηση της ηγεσίας, αλλά τα σχέδιά του ανατράπηκαν μετά την εκλογική νίκη του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ.

Ο Στρίτινγκ, που ανήκει στους μετριοπαθείς, συναντήθηκε με τον Μπέρναμ την περασμένη εβδομάδα.

Υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να κατέληξαν σε συμβιβασμό, ώστε ο Στρίτινγκ να μην προκαλέσει εσωκομματική αναμέτρηση με αντάλλαγμα μια καλή κυβερνητική θέση, αν και οι πολιτικές του μετοχές υποχωρούν.

Δύο ακόμη ονόματα που συζητούνται είναι:

Ο Πατ ΜακΦάντεν, πιστός στον Στάρμερ και νυν υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, ο οποίος θεωρείται στυλοβάτης της δεξιάς πτέρυγας των Εργατικών.

Ο Τζον Χίλι, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Άμυνας μετά από διαφωνία με τον Στάρμερ για την ανεπαρκή χρηματοδότηση του στρατού.

Τέλος, η νυν υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, έχει ζητήσει παρασκηνιακά να παραμείνει στη θέση της, με το επιχείρημα ότι η παρουσία της θα προσέφερε συνέχεια και θα ηρεμούσε τις αγορές.

Ωστόσο, θεωρείται ότι η απόδοσή της δεν ήταν η αναμενόμενη και αντιμετωπίζεται ως μέρος του προβλήματος της σημερινής κυβέρνησης.