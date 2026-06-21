Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Observer

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observer την Κυριακή (21/06/2026).

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Στάρμερ κατέληξε σε αυτή την απόφαση μετά από συνομιλίες με υπουργούς, συμβούλους, χρηματοδότες του Εργατικού Κόμματος και ηγετικά στελέχη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης εκτίμησε ότι η θέση του δεν είναι πλέον πολιτικά βιώσιμη.

Ο Στάρμερ φέρεται να συζήτησε το ζήτημα της παραίτησης με τη σύζυγό του στην εξοχική κατοικία του στο Chequers, βορειοδυτικά του Λονδίνου, πριν λάβει την τελική απόφαση. Παράλληλα, υψηλόβαθμα στελέχη των Εργατικών αναμένουν σαφή δήλωση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και τη Δευτέρα.

Η πίεση στο εσωτερικό των Εργατικών

Η θέση του Στάρμερ είχε αποδυναμωθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ η πίεση αυξήθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο αντίπαλός του, Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο. Η εξέλιξη αυτή του δίνει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση για την ηγεσία του και προέτρεψε το Εργατικό Κόμμα να μην παρασυρθεί από εσωτερικές διαμάχες.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε, πάντως, ότι ο Στάρμερ παραμένει επικεντρωμένος στο να «συνεχίσει το έργο του», παρά τις φήμες περί επικείμενης παραίτησης. Η ίδια πηγή παρέπεμψε και σε προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πολιτικό υπόβαθρο της κρίσης

Ο Στάρμερ οδήγησε τους Εργατικούς σε ευρεία εκλογική νίκη το 2024. Ωστόσο, η δημοτικότητά του μειώθηκε σημαντικά μετά από σειρά σκανδάλων και πολιτικών παλινωδιών, που ενίσχυσαν την αίσθηση πολλών ψηφοφόρων ότι η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να βελτιώσει το βιοτικό τους επίπεδο, όπως είχε υποσχεθεί.

Αν ο Στάρμερ παραιτηθεί ή απομακρυνθεί, η Βρετανία θα οδηγηθεί στον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από μία δεκαετία. Πρόκειται για την ταχύτερη εναλλαγή πρωθυπουργών στη χώρα εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, εξέλιξη που αντανακλά τη δυσαρέσκεια για την αδυναμία διαδοχικών κυβερνήσεων να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η παράνομη μετανάστευση.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, περισσότεροι από 100 εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος του Στάρμερ, περίπου το ένα τέταρτο της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων, έχουν δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμούν την παραίτησή του ή τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του.