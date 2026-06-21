Χανιά: Εντοπίστηκε σε χωράφι η σορός της 45χρονης Σταυρούλας – Ομολόγησε τη δολοφονία ο 43χρονος ενοικιαστής

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Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, υποστήριξε ότι αφού σκότωσε την 45χρονη, έθαψε το πτώμα σε ένα χωράφι, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.

Πώς σκότωσε την 45χρονη

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η αφορμή για το άγριο έγκλημα ήταν ένας έντονος διαπληκτισμός με την 45χρονη σχετικά με φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο δράστης την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη της, έβαλε τη σορό της σε μια σακούλα, τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε στο χωράφι όπου τελικά την έθαψε.

Η αρχική σύλληψη για ναρκωτικά

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος Σκοπιανός είχε συλληφθεί το βράδυ της Παρασκευής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, δηλαδή την καλλιέργεια και κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, και παρέμενε υπό κράτηση μέχρι την απολογία του που έχει οριστεί για την Τρίτη (23/6).

Ο άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος «κλειδί» στην υπόθεση, καθώς είναι εκείνος που φέρεται να συνάντησε για τελευταία φορά την Σταυρούλα Λεβεντάκη πριν χαθούν τα ίχνη της.

Για αυτό και θεωρείτο από τις Αρχές ως ο βασικός ύποπτος μετά την εξαφάνιση της 45χρονης.

Ο κλοιός γύρω από τον 43χρονο είχε στενέψει, και παρότι η σύλληψή του δεν είχε σχέση με την υπόθεση της 45χρονης, τα κρίσιμα στοιχεία που εντόπισαν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές έδειχναν πως ήταν θέμα χρόνου η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του.

Σημειώνεται ότι όπως είχε γράψει το enikos.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Πρόκειται για κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο της εξονυχιστικής έρευνας που έκαναν, στο πάτωμα και πάνω στην τηλεόραση. Επίσης, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και στο εσωτερικό του βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, ενώ ίχνη αίματος συλλέχθηκαν και από σφουγγαρίστρα που είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του χώρου.

Τελικά, ύστερα από επίμονη ανάκριση, οι έμπειροι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να κάμψουν τις αντιστάσεις του Σκοπιανού υπηκόου.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, περιγράφοντας στους αστυνομικούς με κάθε λεπτομέρεια το χρονικό των όσων εκτυλίχθηκαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

Σεξουαλικά κίνητρα πίσω από την εξαφάνιση «βλέπουν» οι αστυνομικοί

Πάντως, έμπειρα στελέχη της αστυνομίας δεν αποκλείουν το κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης να είναι στην πραγματικότητα προσωπικής φύσης και πιθανόν σεξουαλικό.

Οι αστυνομικοί έφτασαν σε αυτό το συμπέρασμα έχοντας αποκλειστεί άλλα σενάρια και από συγκεκριμένα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στο σπίτι που έμενε ο 43χρονος και όπου τον είχε επισκεφθεί η 45χρονη στις 30 Μαΐου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη της.