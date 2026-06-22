Στάρμερ: Το συγκινητικό φινάλε στην Ντάουνινγκ Στριτ και η αγκαλιά στη σύζυγό του – «Είναι ο βράχος μου»

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλείσιμο του διαγγέλματός του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απόφασή του να θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Έχοντας στο πλευρό του τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους στενούς του συμβούλους, αλλά κυρίως τη σύζυγό του, Βικτόρια, η οποία ήταν εμφανώς συγκινημένη, ο απερχόμενος πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του με σπασμένη φωνή, προτού αγκαλιάσει τη γυναίκα του και περάσει για τελευταία φορά το κατώφλι του αριθμού 10.

Η δημόσια εξομολόγηση

Με τη φωνή του να «σπάει» από τη συγκίνηση, ο Στάρμερ θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τη σύζυγό του, Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε ως το στήριγμά του, αλλά και τα παιδιά του.

«Όταν αποχωρήσω από την κορυφαία θέση της χώρας, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην πιο σημαντική δουλειά: στο να είμαι ο καλύτερος δυνατός σύζυγος για την υπέροχη σύζυγό μου, τη Βικ, η οποία υπήρξε ο βράχος μου στις καλές και τις κακές στιγμές, και στο να είμαι ο καλύτερος δυνατός πατέρας για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η περηφάνια και η χαρά μου».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του και το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ.



«Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους φίλους και συναδέλφους που βρέθηκαν στο πλευρό μου αυτά τα τελευταία έξι περίπου χρόνια για την απίστευτη αφοσίωση, την προσφορά και την υποστήριξή τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το εξαιρετικό προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και την εκπληκτική δημόσια διοίκηση της χώρας μας, που αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου».

Η μάχη της Βικτόρια για να κρατηθεί στην εξουσία

Πίσω από τις κάμερες, η απόφαση της παραίτησης φαίνεται πως πέρασε από σκληρές οικογενειακές διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα The Times, η σύζυγός του, Βικτόρια, είχε αντίθετη άποψη και πίεζε έντονα τον Στάρμερ να μην παραδοθεί και να δώσει τη μάχη της εσωκομματικής επικράτησης μέχρι τέλους.

Ένας από τους στενούς συμμάχους του, αποκάλυψε μάλιστα ότι η γνώμη της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάται.

«Εκείνη ήταν που τον παρότρυνε να το πολεμήσει. Και εκείνη είναι που βρίσκεται στο πλευρό του», είπε χαρακτηριστικά.

Η έντονη συναισθηματική φόρτιση της Βικτόρια, αλλά και πολλών εκ των συμβούλων του που στέκονταν πίσω του, ήταν ολοφάνερη καθ’ όλη τη διάρκεια των δηλώσεων, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα της αποχώρησης.