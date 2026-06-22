Βρετανία: Ο Φάρατζ μυρίζεται…εξουσία και «απαιτεί εκλογές» – Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Στάρμερ

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Άμεση προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, στον απόηχο της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, το οποίο εδώ και μήνες καταγράφει πρωτιά στις εθνικές δημοσκοπήσεις της Βρετανίας, δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα βουλευτικές εκλογές μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στους Εργατικούς.

«To Reform απαιτεί εκλογές, και είμαστε έτοιμοι να επιφέρουμε ριζικές αλλαγές», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εμπνευστής του Brexit, το κόμμα του οποίου προκάλεσε μια ηχηρή ήττα στο Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.

Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change. Στάρμερ: Το συγκινητικό φινάλε στην Ντάουνινγκ Στριτ και η αγκαλιά στη σύζυγό του – «Είναι ο βράχος μου» If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming. Read my second essay to Britain. 👇 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 22, 2026



«Αν το Εργατικό Κόμμα πιστεύει ότι μπορεί να βάλει έναν ακόμη επαγγελματία πολιτικό στο Νο 10, θα διαπιστώσει ότι κάνει λάθος», πρόσθεσε.

Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλύει τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Πώς λειτουργεί μια αναμέτρηση για την ηγεσία

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Ποιος αποφασίζει για τον νικητή

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη.

Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει αυτό

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει ένας υποψήφιος

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία.

Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.