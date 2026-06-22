Ενώπιος Ενωπίω: Ο Κυριάκος Βελόπουλος καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

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Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική.

Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακιέρα.

Τι λέει για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά;

Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 24:00, ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας