Ενώπιος Ενωπίω: Ο Κυριάκος Βελόπουλος καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική.
Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακιέρα.
Τι λέει για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά;
Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές.
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 24:00, ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».
#EnwpiosEnwpiw
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας