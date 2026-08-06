Χαλκιδική: Αίρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού στη Σίβηρη – Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, εντός των προβλεπόμενων ορίων τα αποτελέσματα

Η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού ύδρευσης στον οικισμό Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, αίρεται, καθώς τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων. Ο Δήμος Κασσάνδρας αναφέρει ότι ενήργησε με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στην προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμόζοντας άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

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Μπαταρία με διάρκεια ζωής 300 ετών: Η επαναστατική τεχνολογία νερού που αλλάζει τα δεδομένα. Φωτογραφία: Pexels
Μπαταρία με διάρκεια ζωής 300 ετών: Η επαναστατική τεχνολογία νερού που αλλάζει τα δεδομένα. Φωτογραφία: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ύδρευσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτσισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.
  • Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενήργησε το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων.
  • Ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει ότι ενήργησε με αίσθημα ευθύνης και απόλυτη προσήλωση στην προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμόζοντας άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ύδρευσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτσισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο δήμος Κασσάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενήργησε το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ., είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε αίρεται η προληπτική σύσταση.

«Από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, ο Δήμος ενήργησε με αίσθημα ευθύνης και απόλυτη προσήλωση στην προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμόζοντας άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Η αρχική ανακοίνωση εκδόθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την έγκαιρη ενημέρωση και την ασφάλεια των πολιτών. Η διαφάνεια και η υπεύθυνη ενημέρωση αποτελούν πάγια αρχή της Δημοτικής Αρχής», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

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