LIVE UPDATE
Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

Στενά του Ορμούζ: Αυξάνεται η κίνηση των πλοίων, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα

Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζει αύξηση, σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ωστόσο παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα αποκαθίσταται μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας με το Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως διακρίνονται από τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, την Κυριακή. Φωτογραφία: Reuters
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως διακρίνονται από τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, την Κυριακή. Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα έχει αρχίσει να αποκαθίσταται μετά τη συμφωνία με το Ιράν, με το UKMTO να καταγράφει 32 διελεύσεις το τελευταίο 24ωρο.
  • Παρά τη βελτίωση, η κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο των 138 πλοίων ημερησίως, ενώ η στάση των Φρουρών της Επανάστασης είναι λιγότερο ασταθής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Όπως μεταδίδει το Sky News, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα έχει αρχίσει να αποκαθίσταται μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας με το Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Ανοδική πορεία στις διελεύσεις

Στην τελευταία του ενημέρωση, το UKMTO ανέφερε ότι καταγράφηκαν 32 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, με τη διευκόλυνση των ΗΠΑ.

Ο αριθμός αυτός συνεχίζει την ανοδική τάση των τελευταίων ημερών, καθώς το Σάββατο είχαν καταγραφεί 28 διελεύσεις και την Παρασκευή 19.

Πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα

Παρά τη βελτίωση, η κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο των 138 πλοίων ημερησίως που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Το UKMTO εκτιμά ότι μια επίθεση στα Στενά του Ορμούζ είναι «πιθανή αλλά όχι ιδιαίτερα πιθανή» υπό τις παρούσες συνθήκες.

Λιγότερο επιθετική η στάση των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η συμπεριφορά των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στη θάλασσα έχει γίνει λιγότερο ασταθής σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίστηκε και ο αριθμός των διελεύσεων συνέχισε να αυξάνεται.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ