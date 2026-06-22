Στενά του Ορμούζ: Αυξάνεται η κίνηση των πλοίων, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα

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Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Όπως μεταδίδει το Sky News, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα έχει αρχίσει να αποκαθίσταται μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας με το Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Ανοδική πορεία στις διελεύσεις

Στην τελευταία του ενημέρωση, το UKMTO ανέφερε ότι καταγράφηκαν 32 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, με τη διευκόλυνση των ΗΠΑ.

Ο αριθμός αυτός συνεχίζει την ανοδική τάση των τελευταίων ημερών, καθώς το Σάββατο είχαν καταγραφεί 28 διελεύσεις και την Παρασκευή 19.

Πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα

Παρά τη βελτίωση, η κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο των 138 πλοίων ημερησίως που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Το UKMTO εκτιμά ότι μια επίθεση στα Στενά του Ορμούζ είναι «πιθανή αλλά όχι ιδιαίτερα πιθανή» υπό τις παρούσες συνθήκες.

Λιγότερο επιθετική η στάση των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η συμπεριφορά των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στη θάλασσα έχει γίνει λιγότερο ασταθής σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίστηκε και ο αριθμός των διελεύσεων συνέχισε να αυξάνεται.