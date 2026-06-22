LIVE UPDATE
Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

Λίβανος: Τηλεφωνική επικοινωνία Βανς με τον πρόεδρο Αούν για την εκεχειρία και την ισραηλινή κλιμάκωση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με επίκεντρο την εκεχειρία και την ισραηλινή στρατιωτική κλιμάκωση στη χώρα. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενώ ο Βανς χαρακτήρισε την κατάσταση στον Λίβανο «εργασία σε εξέλιξη» στο πλαίσιο αναζήτησης ευρύτερης περιφερειακής εκεχειρίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ζοζέφ Αούν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εδραίωση της εκεχειρίας στον Λίβανο και τη διακοπή της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς και στα βήματα που πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Νωρίτερα, ο Βανς είχε δηλώσει πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια ευρύτερη περιφερειακή εκεχειρία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στον Λίβανο «εργασία σε εξέλιξη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με βασικό θέμα την εκεχειρία στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.

Στο επίκεντρο η εκεχειρία και η ισραηλινή στρατιωτική κλιμάκωση

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εδραίωσης της εκεχειρίας στον Λίβανο, της διακοπής της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και στα βήματα που πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας δημιουργίας ειδικού μηχανισμού για τον σκοπό αυτό», ανέφερε η λιβανική προεδρία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Βανς: «Εργασία σε εξέλιξη» η κατάσταση στον Λίβανο

Νωρίτερα, ο Βανς είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια ευρύτερη περιφερειακή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση στον Λίβανο «εργασία σε εξέλιξη», υποδηλώνοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της χώρας συνεχίζονται.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ