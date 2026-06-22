Λίβανος: Τηλεφωνική επικοινωνία Βανς με τον πρόεδρο Αούν για την εκεχειρία και την ισραηλινή κλιμάκωση

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με βασικό θέμα την εκεχειρία στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.

Στο επίκεντρο η εκεχειρία και η ισραηλινή στρατιωτική κλιμάκωση

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εδραίωσης της εκεχειρίας στον Λίβανο, της διακοπής της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και στα βήματα που πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας δημιουργίας ειδικού μηχανισμού για τον σκοπό αυτό», ανέφερε η λιβανική προεδρία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً من نائب الرئيس الاميركي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الاميركي جاريد كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني، وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 22, 2026

Βανς: «Εργασία σε εξέλιξη» η κατάσταση στον Λίβανο

Νωρίτερα, ο Βανς είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια ευρύτερη περιφερειακή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση στον Λίβανο «εργασία σε εξέλιξη», υποδηλώνοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της χώρας συνεχίζονται.