ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που κουκουλοφόροι ληστές μπουκάρουν σε σπίτι 83χρονης – Εφιαλτικές στιγμές για την ηλικιωμένη

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Σοκ προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που καταγράφει τη στιγμή, που τέσσερις κουκουλοφόροι εισβάλλουν στο σπίτι μιας 83χρονης γυναίκας στο Χέις του δυτικού Λονδίνου.

Το χρονικό της εισβολής

Η εισβολή: Η ηλικιωμένη γυναίκα κοιμόταν στο κρεβάτι της, όταν οι τέσσερις δράστες, φορώντας full face μάσκες, παραβίασαν την είσοδο και εισέβαλαν στο δωμάτιό της.

Η απειλή: Τρομαγμένη, η 83χρονη, σηκώθηκε από το κρεβάτι. Τότε, ένας από τους εισβολείς, κρατώντας αντικείμενο που φαίνεται να είναι όπλο, την πλησίασε και τη διέταξε να μείνει σιωπηλή.

Η λεηλασία: Επί δύο λεπτά, οι ληστές έψαχναν μανιωδώς τα προσωπικά της αντικείμενα, ενώ η ηλικιωμένη παρακολουθούσε ανήμπορη, τρέμοντας πάνω στο κρεβάτι της.

Η διαφυγή: Αφού αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα και περίπου 500 λίρες σε μετρητά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Άφησαν πίσω τους το δωμάτιο αναστατωμένο και τη συνταξιούχο έντρομη και έκπληκτη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί σωματικός τραυματισμός.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Αμέσως μετά την κλήση στις δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, έφτασαν στο σημείο στην οδό Judge Heath Lane. Παρά τις έρευνες, οι ύποπτοι είχαν ήδη διαφύγει και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι κατανοούν πλήρως την ανησυχία που προκαλούν τέτοια περιστατικά στην κοινότητα, τονίζοντας πως οι αστυνομικοί διεξάγουν ενδελεχή έρευνα και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με το 101 ή ανώνυμα με την οργάνωση Crimestoppers.

Ανησυχητική αύξηση της εγκληματικότητας στο Λονδίνο

Το περιστατικό αυτό επαναφέρει με έντονο τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στη βρετανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη δεκαετία που πέρασε αφότου ανέλαβε τη δημαρχία ο Σάντικ Καν, η εγκληματικότητα έχει σημειώσει κατακόρυφη αύξηση.

Συγκεκριμένα, οι κλοπές κατά προσώπων έχουν εκτοξευθεί κατά 140%, ανεβαίνοντας από 35.570 περιπτώσεις το 2016 σε 85.465, ενώ τα σεξουαλικά αδικήματα αυξήθηκαν κατά 55% φτάνοντας τις 27.074. Παράλληλα, τα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά παρουσιάζουν αύξηση 34%, ενώ τα περιστατικά βίας κατά προσώπων αυξήθηκαν κατά 27%, ξεπερνώντας τις 242.000 υποθέσεις.

Η κατάσταση εμφανίζεται επιβαρυμένη και στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (TfL), όπου τα καταγεγραμμένα εγκλήματα ανήλθαν σε 48.000, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σύγκριση με τα προπανδημικά επίπεδα, εν μέσω ιδιαίτερης ανησυχίας για τη βία κατά των γυναικών.

Παρά τη ραγδαία αυτή αύξηση της μικροεγκληματικότητας που απασχολεί καθημερινά τους κατοίκους, οι αρχές επισημαίνουν ότι το Λονδίνο, παραμένει στατιστικά μία από τις ασφαλέστερες μητροπόλεις στον κόσμο, διατηρώντας χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε σύγκριση με πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Βερολίνο και η Βαρκελώνη.