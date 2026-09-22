Συγκλονιστικό βίντεο: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ιστορικού γκολφ κλαμπ στη Βοστώνη – 3 τραυματίες

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Στιγμές τρόμου έζησαν εργαζόμενοι και θαμώνες στο Brae Burn Country Club στη Βοστώνη, όταν ένα πολυτελές όχημα βγήκε από την πορεία του και εισέβαλε με σφοδρότητα στο κατάστημα του αθλητικού ομίλου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, γλιτώνοντας από θαύμα τα χειρότερα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου στο εύπορο προάστιο Γουέστ Νιούτον της Βοστώνης, αναφέρει η New York Post.

Μια λευκή Mercedes ανέβηκε στο πεζοδρόμιο του χώρου στάθμευσης και στη συνέχεια προσέκρουσε με ταχύτητα στον τοίχο του καταστήματος του ομίλου, διαπερνώντας τον ακριβώς πίσω από το σημείο όπου βρίσκονταν δύο υπάλληλοι.

🚨🚗🫨 #WATCH — A person driving a white Mercedes slammed into the pro shop at Brae Burn CC near Boston this past weekend. Police say the driver and two staff members were hospitalized with non life threatening injuries. @LinksGems pic.twitter.com/wrgVFYzS1M — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) September 21, 2026



Από την εισβολή του οχήματος τραυματίστηκαν οι δύο εργαζόμενοι καθώς και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Και οι τρεις διακομίστηκαν σε γειτονικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν ελαφρά τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Τα αίτια και οι ζημιές

Η αστυνομία του Νιούτον διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το ατύχημα φαίνεται να οφείλεται σε σφάλμα του οδηγού και δεν εμπεριέχει δόλο, ενώ από τις αναφορές προκύπτει ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα.

Στο σημείο κλήθηκαν η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία και μηχανικός του δήμου προκειμένου να επιθεωρήσουν τη στατικότητα του κτιρίου, κρίνοντας τελικά τις υποδομές ασφαλείς ώστε να σφραγιστεί προσωρινά ο κατεστραμμένος τοίχος.