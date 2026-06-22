Ντιέγκο Μαραντόνα: 40 χρόνια από «το χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα» στο Μουντιάλ του 1986- ΒΙΝΤΕΟ

Υπάρχουν γκολ που δεν είναι δυνατό να ξεχαστούν. Δύο από αυτά, τα οποία συζητήθηκαν όσο λίγα, στην Ιστορία του ποδοσφαίρου, «κλείνουν» σήμερα σαράντα χρόνια, από την ημέρα που σημειώθηκαν.

Πρωταγωνιστής ο ίδιος άνθρωπος. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος στις 22 Ιουνίου 1986, σημείωσε «το γκολ του Θεού» και «το γκολ του αιώνα», στην νίκη (2-1) της εθνικής Αργεντινής επί της Αγγλίας, στα προημιτελικά του Μουντιάλ 1986 στο Μεξικό.

«Το χέρι του Θεού»

Ο «Ντιεγκίτο», με το πρώτο γκολ στο 51ο λεπτό, άνοιξε το σκορ, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα με το χέρι. Ήταν το έκτο λεπτό της επανάληψης, όταν μετά από επέλαση και σέντρα του Χόρχε Βαλντάνο, ο εκλιπών Αργεντινός, ύψωσε το χέρι του, νίκησε τον Πίτερ Σίλτον και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, χωρίς ο Τυνήσιος διαιτητής, Μπιν Νασέρ, να καταλογίσει την παράβαση και φυσικά λόγω έλλειψης-τότε-VAR. Αυτό το γκολ, έμεινε στην Ιστορία ως «το χέρι του Θεού», καθώς ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε, ο Μαραντόνα είπε: «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού». Και κάπως έτσι έμεινε η ιστορική φράση.

«Το γκολ του αιώνα»

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μαραντόνα σκόραρε ξανά, όταν πήρε την μπάλα πίσω από την μεσαία γραμμή, πέρασε όποιον παίκτη επιχείρησε να τον ανακόψει, μπήκε στην αγγλική περιοχή και σκόραρε με δυνατό πλασέ, σ’ ένα από τα δυσκολότερα σε εκτέλεση, αλλά και «χάρμα ιδέσθαι», γκολ που έχουν σημειωθεί στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά.

Για τους Άγγλους, μείωσε (81′) ο Γκάρι Λίνεκερ, σε ένα αξέχαστο ματς, που για τους Αργεντινούς ήταν μια… εκδίκηση ενάντια στους αντιπάλους τους, μετά τον πόλεμο για την κατοχή των Νήσων Φόκλαντ, που κερδήθηκε από τους Βρετανούς.

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, περίπου λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδας)σε ηλικία 60 ετών.

Επισήμως, ο ιατροδικαστής έκρινε ότι πρόκειται για «οξύ πνευμονικό οίδημα δευτερογενές σε οξεία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια», αποτέλεσμα οργανικής ανεπάρκειας σε έναν Ντιέγκο που ήταν ήδη σε πολύ ευαίσθητη υγεία και ο οποίος, εβδομάδες νωρίτερα, στις αρχές Νοεμβρίου 2020, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι του.