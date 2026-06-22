Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

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Δασική φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στην περιοχή Ακραίφνιο, στη Βοιωτία.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς πριν από λίγο εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.