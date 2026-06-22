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Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

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Φωτιά Βοιωτία
πηγή: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δασική φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Ακραίφνιο, στη Βοιωτία.
  • Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δασική φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στην περιοχή Ακραίφνιο, στη Βοιωτία.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς πριν από λίγο εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

 

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