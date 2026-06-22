Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Μάχη να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά πλέον βρίσκεται σε ύφεση.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους και τους πολίτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε χωράφια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν την τελευταία ώρα. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης, από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας – Σπάτων, όπως επίσης και στη συμβολή των οδών δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Β. Παύλου.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πυρκαγιά Ενημέρωση

Σημειώνεται ότι σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στην Αττική, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στο μέτωπο της φωτιάς.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.