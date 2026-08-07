Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 8 ημερών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών

Η τοπική κοινωνία της Πάτρας είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο ενός βρέφους 8 ημερών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Κοινωνία

βρέφος βρέφη
Φωτογραφία: Unpslash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από την τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 8 ημερών.
  • Το βρέφος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Παρά τη μάχη των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και το βρέφος κατέληξε. Τα αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από την τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 8 ημερών.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το κοριτσάκι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας -σύμφωνα με ιατρικές πηγές- σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και το βρέφος κατέληξε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια της τραγικής κατάληξης αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

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