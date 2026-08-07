Τρεις συλλήψεις για εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω του «Ελ. Βενιζέλος» – Κατασχέθηκαν 18,6 κιλά SKUNK

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, το γνωστό και ως SKUNK, βάρους 18 κιλών, είχε σε δύο συσκευασίες στις αποσκευές του ένας 37χρονος, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», με σκοπό να παραδώσει τα ναρκωτικά σε δύο άλλους, ηλικίας 45 και 24 ετών.

Και οι τρεις συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ της Τετάρτης, σε περιοχή της Αττικής, 3 άτομα, ηλικίας 37, 45 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για – κατά περίπτωση – εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατόπιν εξακριβώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο 37χρονος, κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», να εισάγει δύο συσκευασίες με 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την παράδοση και περαιτέρω διακίνησή της από τον 45χρονο και 24χρονο.

Ακολούθως, ο 37χρονος αποπειράθηκε να παραδώσει στον 45χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 24χρονου, βαλίτσα που περιείχε την ποσότητα κάνναβης, πράξη η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της άμεσης σύλληψής τους από τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που έγινε στη συνέχεια σε οικία του 45χρονου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 24χρονος, βρέθηκαν νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού βάρους -60- γραμμαρίων, εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με πλαίσιο αλουμινίου, μετρητής θερμοκρασίας και -3- πλαστικά δοχεία με λίπασμα, καθώς και -4- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 50-70 εκατοστών.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους -18- κιλών και -60- γραμμαρίων,

εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,

4 δενδρύλλια κάνναβης,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 ζυγαριές ακριβείας,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

το χρηματικό ποσό των -240- ευρώ και

βαλίτσα.

Σημειώνεται ότι ένας από τους κατηγορουμένους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.