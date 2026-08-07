ΗΠΑ: 15χρονος ντυμένος κλόουν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 78χρονο – Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν από τη δολοφονία

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Σοκ έχει προκαλέσει στο Ιλινόι των ΗΠΑ η δολοφονία ενός 78χρονου από έναν 15χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, φορούσε στολή κλόουν όταν επιτέθηκε με μαχαίρι στον ηλικιωμένο σε στάση λεωφορείου. Λιγότερο από μία ώρα πριν εντοπιστεί η σορός του θύματος, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε μία φιγούρα με μαύρη και κόκκινη στολή κλόουν να πλησιάζει ένα σπίτι και να ψιθυρίζει στην κάμερα: «Σε ψάχνω».

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο East St. Louis, με την αστυνομία να δέχεται περίπου στις 10 το βράδυ κλήση για έναν άνθρωπο που βρισκόταν νεκρός στον δρόμο, σε κατοικημένη περιοχή ανατολικά του Interstate 255, σύμφωνα με το CNN.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο 78χρονος John Wesley Allen Sr., ο οποίος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας St. Clair, Calvin Dye Sr., είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές.

Η Πολιτειακή Αστυνομία του Ιλινόι ανακοίνωσε ότι ο ηλικιωμένος περίμενε σε στάση λεωφορείου όταν δέχθηκε την επίθεση από τον 15χρονο, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία «τυχαία επίθεση», καθώς δεν προκύπτει ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν.

«Σε ψάχνω» – Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν από τη δολοφονία

Λιγότερο από μία ώρα προτού εντοπιστεί η σορός του 78χρονου, κάμερα Ring σε σπίτι που βρίσκεται περίπου τρία οικοδομικά τετράγωνα από τον τόπο του εγκλήματος κατέγραψε μία ανησυχητική σκηνή.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο εμφανίζεται μία φιγούρα με φαρδιά μαύρη και κόκκινη στολή κλόουν και μερικώς καλυμμένο πρόσωπο να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού.

Στη συνέχεια κοιτάζει επίμονα τον φακό της κάμερας και ψιθυρίζει: «Σε ψάχνω».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο 15χρονος που συνελήφθη αργότερα για τη δολοφονία του Allen.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ακόμη πιο ανησυχητικές εικόνες από εκείνο το βράδυ. Σύμφωνα με το KSDK, ένας άνθρωπος φέρεται να κινούνταν ανάμεσα στα σπίτια, να κοιτάζει μέσα από παράθυρα και να κρατά μεγάλο μαχαίρι.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό που φέρεται να απεικονίζει τον ανήλικο με τη στολή κλόουν και συγκεντρώνουν επιπλέον βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

«Σκέφτηκα ότι θα σκοτώσει όλους μέσα στο σπίτι έτσι όπως ερχόταν», δήλωσε ο Lee Palmer, η μητέρα του οποίου είναι η ιδιοκτήτρια της κάμερας που κατέγραψε το περιστατικό. Όπως είπε, αισθάνεται ανακούφιση που η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία ζει μόνη της, δεν άνοιξε την πόρτα.

Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα – Κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού

Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 15χρονο και τον συνέλαβαν σε σπίτι αργά το ίδιο βράδυ.

Ο ανήλικος τέθηκε υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού για τον θανάσιμο τραυματισμό του 78χρονου με μαχαίρι.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα γύρω από τις συνθήκες της επίθεσης και εξετάζει πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού και οδηγός λεωφορείου για 35 χρόνια το θύμα

Ο John Wesley Allen Sr. ήταν βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και συνταξιούχος οδηγός λεωφορείου, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Είχε εργαστεί ως οδηγός για περισσότερα από 35 χρόνια και οι συγγενείς του τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην οικογένεια και την κοινότητά του.

Ο 78χρονος, ο μικρότερος από έξι αδέλφια, ήταν τακτικός στην εκκλησία και, όπως ανέφερε η οικογένειά του, είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του προσφέροντας στους άλλους.

Την ημέρα της δολοφονίας του είχε επισκεφθεί νοσοκομείο βετεράνων για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια σκόπευε να επισκεφθεί την αδελφή του, η οποία κατοικεί κοντά στη στάση λεωφορείου όπου δέχθηκε την επίθεση.

Όταν εντοπίστηκε νεκρός το ίδιο βράδυ, το βραχιολάκι του νοσοκομείου βρισκόταν ακόμη στον καρπό του και βοήθησε στην αναγνώρισή του, σύμφωνα με την οικογένεια.

«Δεν γνώριζε τον αδελφό μου – Γιατί το έκανε;»

Οι συγγενείς του 78χρονου προσπαθούν τώρα να καταλάβουν τι οδήγησε στη φαινομενικά τυχαία δολοφονία, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν την κηδεία του.

«Αναρωτιέμαι απλώς γιατί το έκανε αυτό. Δεν γνώριζε τον αδελφό μου», δήλωσε συγκλονισμένη η αδελφή του, Marie Stanford.

Η ανιψιά του, Tenia Stanford, τον χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο» και έναν θείο στον οποίο μπορούσε πάντα να απευθυνθεί.

«Τώρα πρέπει να καθόμαστε εδώ και να περνάμε όλο αυτόν τον πόνο και την οδύνη εξαιτίας μιας τυχαίας πράξης;», ανέφερε, καθώς η οικογένεια αναζητά απαντήσεις για μία επίθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να έγινε χωρίς το θύμα να έχει οποιαδήποτε σχέση με τον φερόμενο ως δράστη.