Διπλωματική αντεπίθεση για την Ισπανία: Ο Σάντσεθ προειδοποιεί την Ιταλία «Επαναφέρετε τη Σένγκεν έως την Κυριακή, αλλιώς θα λάβουμε μέτρα»

Σε διπλωματική αντεπίθεση περνά η Ισπανία έναντι της Ιταλίας με αφορμή την μετανασταστευτική κρίση στη Θέουτα. Με τον πιο επίσημο τρόπο, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε για μονομερή αναστολή της συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ιταλίας. Το επιχείρημα της κυβέρνησης Σάντσεθ είναι ότι η Ισπανία έχει λιγότερους μετανάστες στο έδαφός της σε σχέση με την Ιταλία και άρα κινδυνεύει από την μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας.

Η προειδοποίηση Σάντσεθ στη Μελόνι

Νωρίτερα σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση Σάντσεθ ζήτησε επίσημα από στην κυβέρνηση της Ιταλίας «να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου», δηλαδή να υπάρχει ελεύθερη διέλευση φυσικών προσώπων. «Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της», προειδοποιεί η κυβέρνηση Σάντσεθ.

Η αιτιολογική βάση αυτού του αιτήματος σύμφωνα με την κυβέρνηση Σάντσεθ στηρίζεται στο γεγονός ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».

Επιθετική η στάση της Ιταλίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την μεταναστευτική κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας του Σένγκεν με την Ισπανία μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όμως, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να ανασταλεί νωρίτερα, πιθανότατα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ να απαντήσει στην απόφαση της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι για αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν δημοσιοποίησε στοιχεία που δείχνουν ότι η Ισπανία έχει στο έδαφός της λιγότερους μετανάστες σε σχέση με την Ιταλία.

Επικαλούμενος τα στοιχεία της Frontex

Συγκεκριμένα, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε επικαλεστεί τα στοιχεία της Frontex σχετικά με την είσοδο παράτυπων μεταναστών για το διάστημα μεταξύ 2021 και 2026 και ανέφερε πως:

Μέσω Ιταλίας εισήλθαν 478.600 μετανάστες

εισήλθαν Μέσω των Δυτικών Βαλκανίων εισήλθαν 340.600 μετανάστες

εισήλθαν Μέσω Ελλάδας εισήλθαν 259.800 μετανάστες

εισήλθαν Μέσω της Ισπανίας εισήλθαν 234.760 μετανάστες και

εισήλθαν Μέσω των ανατολικών συνόρων εισήλθαν 48.000 μετανάστες.

«Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ισχυρή και ενωμένη ΕΕ», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Πέδρο Σάντσεθ.

Ακολούθως, στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τόνοι φαινομενικά έπεσαν και οι συντηρητικές κυβέρνησης τύπου Μελόνι εμφανίστηκαν πιο διαλλακτικές σε σχέση με το αρχικό τους αίτημα για αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας.