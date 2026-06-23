Καιρός: Ζέστη και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές, ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από το ακραίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη

Το ακραίο κύμα καύσωνα που δοκιμάζει αυτές τις ημέρες χώρες της Ευρώπης δεν επηρεάζει την Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή.

«Η Ελλάδα αντιστέκεται στους καύσωνες και τραβάει έναν δρόμο κανονικότητας, τουλάχιστον προς το παρόν. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κερδίζουμε ανάσες καθώς το καλοκαίρι είναι όλο μπροστά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη Δευτέρα (22/06).

Η ίδια πρόσθεσε: «Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κανονικές, δηλαδή 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο αύριο μόνο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, εκεί δηλαδή που δεν φτάνει το μελτέμι. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Οι πιο δροσερές περιοχές θα είναι οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη, με μόλις 29 βαθμούς. Είναι απίστευτες θερμοκρασίες για την εποχή».

Σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα, Τρίτη (23/06), οι βοριάδες θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ θα σημειωθούν περισσότερες μπόρες κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και στα ορεινά, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη και την Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, με περισσότερες μπόρες κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ένταση των βοριάδων θα υποχωρήσει λίγο.

Την Παρασκευή το μελτέμι θα ενισχυθεί ξανά στο Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα παρουσιάσουν νέα εξασθένηση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και, στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση τις βραδινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και, στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα ανατολικά, τις πρωινές ώρες, θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα ανατολικά, τις πρωινές ώρες, θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Στη Θεσσαλία θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά έως 33 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα αναθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα αναθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά έως 33 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει έως 31 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου πρόσκαιρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Βαθμιαία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.

Ο καιρός θα βελτιωθεί από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Μόνο αργά τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία και στον Θερμαϊκό οι νεφώσεις θα διατηρηθούν και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στα βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία και στον Θερμαϊκό, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τα 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026