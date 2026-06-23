Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/6) – Πού θα δείτε Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, με ξεχωριστές αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα, καθώς και αγώνες τένις από το ATP 250 της Μαγιόρκα.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/06/2026).
  • Στις 20:00 θα δείτε στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ το Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν και στις 23:00 το Αγγλία – Γκάνα, αμφότερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από το ATP 250 της Μαγιόρκα, με μεταδόσεις στην COSMOTE SPORT 6 HD.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/06/2026):

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρκ Πόλμανς – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ Μαγιόρκα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Ιγκνάσιο Μπούζε Μαγιόρκα

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λουτσιάνο Νταρντέρι – Γιανίκ Χάνφμαν Μαγιόρκα

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν Παγκόσμιο Κύπελλο

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο

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