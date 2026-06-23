Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/6) – Πού θα δείτε Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/06/2026):
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρκ Πόλμανς – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ Μαγιόρκα
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Ιγκνάσιο Μπούζε Μαγιόρκα
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λουτσιάνο Νταρντέρι – Γιανίκ Χάνφμαν Μαγιόρκα
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν Παγκόσμιο Κύπελλο
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο