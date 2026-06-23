Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/6) – Πού θα δείτε Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, με ξεχωριστές αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα, καθώς και αγώνες τένις από το ATP 250 της Μαγιόρκα.