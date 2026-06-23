Βολιβία: Ο Έβο Μοράλες ανακοίνωσε ανακωχή μετά τις κινητοποιήσεις στην Τσαπάρε

Την αναστολή των αποκλεισμών δρόμων στην περιοχή της Τσαπάρε, πολιτικό του οχυρό και τελευταίο επίκεντρο των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στη Βολιβία, ανακοίνωσε ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, έπειτα από επτά εβδομάδες διαδηλώσεων και κοινωνικής αναταραχής.

«Προς το παρόν, τηρούμε ανακωχή. Δεν πρόκειται για παράδοση άνευ όρων», είπε ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με στελέχη συνδικάτων καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Από τις αρχές Μαΐου, συνδικάτα, οργανώσεις αυτοχθόνων και κοκαλέρος, δηλαδή καλλιεργητές κόκας, ενίσχυσαν τις διαδηλώσεις και τους αποκλεισμούς δρόμων. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Ροδρίγο Πας, με φόντο την οικονομική κρίση, η οποία θεωρείται η χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει το κράτος των Άνδεων τα τελευταία 40 χρόνια.

Ο αριθμός των αποκλεισμένων δρόμων μειώθηκε σε εννέα το πρωί της Δευτέρας, μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε το Σάββατο ο πρόεδρος της Βολιβίας. Η κυβέρνηση έλαβε το μέτρο με στόχο να σταματήσει τις μαζικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα σε πολλές πόλεις.

Ο κεντροδεξιός νυν πρόεδρος κατηγορεί τον σοσιαλιστή προκάτοχό του, Έβο Μοράλες, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 2006 έως το 2019, ότι ενορχήστρωσε το κίνημα που ζητούσε την παραίτησή του.

Στην κορύφωση της κρίσης, οι αρχές κατέγραψαν έως και εκατό μπλόκα σε δρόμους της χώρας. Τα τελευταία εννέα μπλόκα είχαν συγκεντρωθεί στον νομό Κοτσαμπάμπα, σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Λα Πας με την αγροτική περιοχή Σάντα Κρους και λιμάνια στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Έβο Μοράλες παραμένει στη Λάουκα Ένιε, κοινότητα της Τσαπάρε όπου ζουν πολλοί κοκαλέρος. Αυτόχθονες υποστηρικτές του τον φυλάσσουν, καθώς ο ίδιος προσπαθεί να αποφύγει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία την οποία απορρίπτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ