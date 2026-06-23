Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία

Οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί ανέφερε ότι έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας, οι οποίες θα εξετάσουν τις κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα, την ανασυγκρότηση και τη συμμόρφωση των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης.

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Switzerland Iran US Negotiations
The meeting room of the Lake Lucerne Summit at the Buergenstock resort in Obbuergen, near Lucerne, Switzerland, Sunday, June 21, 2026. (Urs Flueeler, Pool Photo via AP)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης.
  • Έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν ζητήματα όπως η άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα και η οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.

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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος είναι και επικεφαλής της ιρανικής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, ότι έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας.

Τα ζητήματα που θα εξετάσουν οι ομάδες εργασίας

Κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα. Τα θέματα περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης (MoU).

Πηγή: Al Jazeera

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