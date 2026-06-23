Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του ανώτατου οργάνου που επιβλέπει τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος είναι και επικεφαλής της ιρανικής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, ότι έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες εργασίας.

Τα ζητήματα που θα εξετάσουν οι ομάδες εργασίας

Κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα. Τα θέματα περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης (MoU).

Πηγή: Al Jazeera