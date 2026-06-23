Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους «32» – Δείτε τα γκολ

Η Νορβηγία νίκησε 3-2 τη Σενεγάλη στη δεύτερη αγωνιστική του ένατου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Σκανδιναβοί πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια και πέρασαν για πρώτη φορά μετά το 1998 σε επόμενη φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς σημείωσε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε τα τέσσερα στη διοργάνωση. Ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ στο 43ο λεπτό, ενώ ο Ισμαΐλα Σαρ κράτησε τη Σενεγάλη μέσα στο παιχνίδι με δύο τέρματα.

Ο Πέντερσεν έδωσε το προβάδισμα στη Νορβηγία

Η Νορβηγία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και πίεσε από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Σόλμπακεν κέρδισε διαδοχικά κόρνερ και απείλησε με κεφαλιά του Άγιερ, την οποία απέκρουσε ο Μεντί.

Η Σενεγάλη προσπάθησε να χαμηλώσει τον ρυθμό και να περιορίσει την πίεση των Νορβηγών, όμως δεν δημιούργησε πολλές καθαρές ευκαιρίες. Η Νορβηγία κράτησε την πρωτοβουλία και απείλησε ξανά με τον Όντεγκααρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Μεντί.

Το γκολ ήρθε στο 43ο λεπτό. Ο Κουλιμπαλί έκανε λάθος στην άμυνα, ο Πέντερσεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με δεξί σουτ έκανε το 1-0. Ο Νορβηγός αμυντικός είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αναγκαστική αλλαγή αντί του τραυματία Ρίερσον και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Νορβηγία είχε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Χάαλαντ σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια έστειλε την κεφαλιά του στην αγκαλιά του Μεντί.

Ο Χάαλαντ καθόρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο

Η Νορβηγία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με γκολ. Στο 48ο λεπτό, ο Όντεγκααρντ έτρεξε στην αντεπίθεση, έδωσε την πάσα στον Χάαλαντ και ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Η Σενεγάλη αντέδρασε άμεσα. Στο 53ο λεπτό, ο Σαρ αξιοποίησε την τελική πάσα του Μανέ και μείωσε σε 2-1, δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Η απάντηση της Νορβηγίας ήρθε λίγα λεπτά αργότερα. Στο 58ο λεπτό, ο Μπεργκ δημιούργησε τη φάση από τα αριστερά και ο Χάαλαντ σκόραρε ξανά με πλασέ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το 3-1. Το δεύτερο προσωπικό του γκολ έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους Σκανδιναβούς.

Στη συνέχεια, η Νορβηγία διαχειρίστηκε τον ρυθμό και προσπάθησε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Η Σενεγάλη αντιμετώπισε επιπλέον πρόβλημα στο 63ο λεπτό, όταν ο Μεντί αποχώρησε με τραυματισμό ως αναγκαστική αλλαγή.

Ο Σαρ μείωσε ξανά, αλλά η Νορβηγία κράτησε τη νίκη

Η Νορβηγία είχε ευκαιρίες για τέταρτο γκολ στα τελευταία λεπτά. Ο Μπομπ απείλησε στο 89ο λεπτό, όμως ο Σις απομάκρυνε με το κεφάλι. Αμέσως μετά, ο Όστιγκαρντ πήρε την κεφαλιά από κόρνερ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Σενεγάλη μείωσε στις καθυστερήσεις. Ο Σαρ έκανε ατομική ενέργεια και με πλασέ διαμόρφωσε το 3-2, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Τιό πίεσε για την ισοφάριση, κυρίως μέσα από στημένες φάσεις, όμως η Νορβηγία κράτησε το προβάδισμα.

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Με τη νίκη αυτή, η Νορβηγία εξασφάλισε την παρουσία της στους «32» και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στην τελευταία αγωνιστική για την πρώτη θέση του ομίλου. Η Σενεγάλη έμεινε χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές και χρειάζεται πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων για να διατηρήσει πιθανότητες πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης.