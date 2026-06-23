Μουντιάλ 2026: Γαλλική… καταιγίδα στη Φιλαδέλφεια – Με 2 γκολ του Εμπαπέ οι «τρικολόρ» κέρδισαν 3-0 το Ιράκ και προκρίθηκαν στους «32», δείτε τα γκολ

Η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ, έκανε το δύο στα δύο στον όμιλό της και εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε έναν αγώνα που διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες στο ημίχρονο, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών στη Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έφτασε στη νίκη με δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ, ξεπέρασε τον Ρονάλντο Ναζάριο και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η Γαλλία πήρε προβάδισμα με τον Εμπαπέ

Η Γαλλία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Κονέ απείλησε στο πρώτο λεπτό, ενώ ο Εμπαπέ είχε άστοχη προσπάθεια στο 8’. Στο 14’, ο Γάλλος επιθετικός βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα του Ιράκ.

Το Ιράκ προσπάθησε να αντιδράσει σε δύο περιπτώσεις με τον Αλ-Χαμαντί, χωρίς όμως να ανησυχήσει ουσιαστικά τον Μενιάν. Η Γαλλία διατήρησε την κατοχή της μπάλας και αναζήτησε χώρους απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα των Ιρακινών.

Από το 30ό λεπτό και μετά, η έντονη βροχόπτωση επηρέασε τον ρυθμό του αγώνα. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στην ανάπαυλα οι διοργανωτές διέκοψαν την αναμέτρηση για λόγους ασφαλείας. Η διακοπή ξεπέρασε τις δύο ώρες, καθώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες οδήγησαν και σε εκκένωση των κερκίδων.

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Δύο γκολ στο δεύτερο μέρος και άνετη νίκη

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες χρειάστηκαν χρόνο για να προσαρμοστούν μετά τη μεγάλη διακοπή. Στο 54’, η Γαλλία εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος στην άμυνα του Ιράκ. Μετά από λανθασμένη επαναφορά σε ελεύθερο και αδυναμία του τερματοφύλακα να ελέγξει την μπάλα, ο Ντεμπελέ τροφοδότησε τον Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία για το 2-0.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ολίσε άγγιξε το τρίτο γκολ, όμως η προσπάθειά του με λόμπα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 66’, ο ίδιος παίκτης δημιούργησε τη φάση για το 3-0, καθώς έδωσε την ασίστ στον Ντεμπελέ, ο οποίος τελείωσε σωστά τη φάση.

Μετά το τρίτο γκολ, η Γαλλία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Ο Εμπαπέ είχε ευκαιρία και για τρίτο προσωπικό γκολ στο 89’, ενώ το Ιράκ απείλησε στο 79’ με τον Αλ-Χαμαντί, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός εστίας.

Η Γαλλία συνεχίζει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία. Το Ιράκ θα παίξει απέναντι στη Σενεγάλη, έχοντας πλέον δύσκολη αποστολή για τη συνέχεια.