Μουντιάλ 2026: Η ανακοίνωση της FIFA για την διακοπή του Γαλλία – Ιράκ – Δύο ώρες μετά τη λήξη του ημιχρόνου οι παίκτες επέστρεψαν για προθέρμανση

Νέα διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, για τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τη FIFA να αναστείλει προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η καταρρακτώδης βροχή και ο κίνδυνος κεραυνών οδήγησαν στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Οι διοργανωτές ζήτησαν από τους φιλάθλους να εγκαταλείψουν τις εξέδρες του Philadelphia Stadium και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, μέχρι να υπάρξει νέα αξιολόγηση των συνθηκών.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε υπό έντονη βροχόπτωση, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε στη συνέχεια. Το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των «τρικολόρ», χάρη σε γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στο 14ο λεπτό.

Η εκκένωση του γηπέδου και η επιστροφή των ομάδων

Μετά τη σχετική ενημέρωση, οι φίλαθλοι κλήθηκαν να αποχωρήσουν από τους ανοιχτούς χώρους των κερκίδων. Το γήπεδο άδειασε, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούσαν την εξέλιξη του καιρού, προκειμένου να αποφασίσουν εάν μπορούσε να συνεχιστεί η αγωνιστική δραστηριότητα.

Μετά από σχεδόν δύο ώρες διακοπής, οι παίκτες των δύο ομάδων επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση, ενώ και οι φίλαθλοι πήραν ξανά θέση στις εξέδρες. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο αναμενόταν λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας.

Λίγοι φίλαθλοι που είχαν παραμείνει στις εξέδρες έστησαν γιορτή μέσα στην καταιγίδα, παρά την προσωρινή αναστολή της αναμέτρησης.

Το μήνυμα στον πίνακα του γηπέδου

Μόλις ο διαιτητής Ντρου Φίσερ σφύριξε τη διακοπή, το ακόλουθο μήνυμα αναρτήθηκε στον πίνακα του γηπέδου: «Παρακαλούμε βγείτε από τον ανοιχτό χώρο καθισμάτων και αναζητήστε καταφύγιο στο στάδιο σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του σταδίου. Πλησιάζει σφοδρή καταιγίδα».

Οι δηλώσεις του Ντιντιέ Ντεσάμπ

Οι παίκτες της Γαλλίας και του Ιράκ παρέμειναν στα αποδυτήριά τους στο ημίχρονο, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη συνέχιση του αγώνα.

«Υπήρξε μια προειδοποίηση, μετά εξαφανίστηκε, μετά επέστρεψε… Σταμάτησα να ενημερώνω τους παίκτες, καθώς αλλάζει κάθε 30 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ.

«Περιμένουμε… Και μετά, το σημαντικό θα είναι να έχουμε χρόνο για άλλη μια προθέρμανση, ώστε η ομάδα να επιστρέψει», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της FIFA

Η FIFA ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Φιλαδέλφεια, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου κεραυνών κοντά στο στάδιο, ο αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ έχει ανασταλεί.

Έχει ανακοινωθεί διάλειμμα 30 λεπτών. Η FIFA θα ακολουθήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από τις τοπικές αρχές και ο αγώνας θα συνεχιστεί μόλις καταστεί ασφαλές.

Η ασφάλεια όλων των ατόμων αποτελεί προτεραιότητα της FIFA. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».

Το πρωτόκολλο για τους κεραυνούς

Ο κίνδυνος κεραυνών είχε αναδειχθεί σε σοβαρό ζήτημα για τη διοργάνωση πριν ακόμη από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίστοιχα προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου έξι αγώνες του τουρνουά είχαν διακοπεί λόγω καταιγίδων.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, εάν εντοπιστούν κεραυνοί κοντά στο γήπεδο, ο αγώνας διακόπτεται ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στο στάδιο.

Η FIFA ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύουν οι κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), οι οποίοι προβλέπουν ότι, εάν ανιχνευθούν κεραυνοί σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από ένα στάδιο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί.

Σε αυτή την περίπτωση, οι παίκτες πρέπει να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και οι φίλαθλοι πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά υποχρεωτική αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Κάθε νέος κεραυνός κοντά στο γήπεδο μηδενίζει την αντίστροφη μέτρηση. Μετά την ολοκλήρωση του ημιώρου, οι φίλαθλοι μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους και οι παίκτες πραγματοποιούν σύντομη προθέρμανση.

Το πρώτο ημίχρονο έως τη διακοπή

Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ολίσε, και έφτασε τα 15 γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Με αυτό το γκολ ισοφάρισε τον Ρονάλντο «το Φαινόμενο», ενώ βρίσκεται πίσω από τον Μέσι, ο οποίος έχει 18 γκολ, και τον Κλόζε, ο οποίος έχει 16.

Το γκολ ήρθε στην 100ή διεθνή εμφάνιση του Μπαπέ με τη Γαλλία. Οι «τρικολόρ» κυριάρχησαν στα πρώτα 20 λεπτά, ενώ το Ιράκ έχασε τον αρχηγό του, Χουσεΐν, λόγω τραυματισμού. Μετά το 30ό λεπτό, η καταρρακτώδης βροχή περιόρισε τον ρυθμό του αγώνα και το Ιράκ κατάφερε να μειώσει την επιθετική απειλή της Γαλλίας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης εξαρτάται πλέον από τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και από την τελική αξιολόγηση των αρμόδιων αρχών. Εφόσον κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ποδοσφαιριστές και θεατές, ο αγώνας θα συνεχιστεί κανονικά.