Ναταλία Δραγούμη: Η πικρία της για την «Αρχελάου 5» – «Είναι πρώτη φορά που ένιωσα τόσο μεγάλη αδικία στα 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά»

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε για την πρόωρη ολοκλήρωση της σειράς «Αρχελάου 5», το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην ΕΡΤ και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη μηχανή της, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη νύχτα της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Η πικρία για την «Αρχελάου 5»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρόωρη ολοκλήρωση της σειράς «Αρχελάου 5» και παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται στενοχώρια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η παραγωγή της ΕΡΤ.

«Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη ακόμα γι’ αυτό. Είναι πρώτη φορά που ένιωσα τόσο μεγάλη αδικία στα 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά. Ένιωσα μια αδικία, γιατί ξαφνικά ένιωσα μία επίθεση γι’ αυτή τη σειρά που δεν της άξιζε», ανέφερε η Ναταλία Δραγούμη.

Η ίδια σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μη παράταση μιας σειράς πέρα από τα αρχικά συμφωνημένα επεισόδια αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στην τηλεόραση.

«Το να μη δοθεί παράταση στα επεισόδια που είναι στο συμβόλαιο συμβαίνει κάθε χρόνο στις περισσότερες κωμωδίες και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Με πίκρανε πάρα πολύ. Αισθανόμουν ότι έχουμε κάνει έγκλημα. Πες ότι δεν άρεσε. Ο καλλιτέχνης δικαιούται να μην αρέσει. Ούτε κάναμε αρπαχτή», είπε χαρακτηριστικά.

Το επόμενο βήμα στην ΕΡΤ

Στη συνέχεια, η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην ΕΡΤ. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει στη νέα ιστορική σειρά της Μιμής Ντενίση, με τίτλο «Madre».

Η σειρά θα εστιάζει στην ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ηθοποιός, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον χειμώνα, με προοπτική προβολής την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η σχέση της με τη μηχανή

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε επίσης για τη βαθιά σχέση που έχει με τη μηχανή της, την οποία οδηγεί εδώ και δεκαετίες. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η μηχανή δεν αποτελεί για εκείνη απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά έναν τρόπο αποσυμπίεσης και συγκέντρωσης.

«Μηχανή οδηγώ 40 χρόνια στη ζούλα και 42 κανονικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς τη μηχανή. Δεν το κάνω για στυλ. Δεν πάω ταξίδια. Πάνω στη μηχανή βρίσκω και λύνω πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα ψυχολογικά. Θέματα που θέλουν σκέψη επαγγελματικά».

Η ηθοποιός ανέφερε ότι πολλές φορές αξιοποιεί τις διαδρομές με τη μηχανή για την επαγγελματική της προετοιμασία. Όπως είπε, έχει μάθει τραγούδια για τις ανάγκες της δουλειάς της ενώ οδηγεί.

«Πάρα πολλές πρόβες, δηλαδή όλα τα τραγούδια τώρα στο θέατρο Άλσος, όλα τα τραγούδια, τα έχω μάθει πάνω στη μηχανή. Βάζω τα ακουστικάκια μου και… Η μηχανή μου είναι 800 κυβικά. Είναι μηχανάρα».