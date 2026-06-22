Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου

Επιβατικό αεροσκάφος πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου, λόγω ένδειξης μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, εκτελούσε την πτήση TFL191 (OR191) από τη Μομπάσα της Κένυας προς το Άμστερνταμ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, λόγω ένδειξης μηχανικής βλάβης.
  • Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner της TUI fly Netherlands, το οποίο εκτελούσε την πτήση TFL191 από τη Μομπάσα της Κένυας προς το Άμστερνταμ.
  • Ο κυβερνήτης ζήτησε την προσγείωση και το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, ενώ τρία πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν προληπτικά στο σημείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

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Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου επιβατικό αεροσκάφος της TUI fly Netherlands, λόγω ένδειξης μηχανικής βλάβης.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση TFL191 (OR191) από τη Μομπάσα της Κένυας προς το Άμστερνταμ. Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης ζήτησε την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όταν εμφανίστηκε η ένδειξη μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και ακινητοποιήθηκε αμέσως μετά την προσγείωση.

Η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο

Οι κινητήρες του αεροσκάφους τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια το αεροσκάφος ρυμουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν προληπτικά στο σημείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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