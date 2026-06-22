Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου

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Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου επιβατικό αεροσκάφος της TUI fly Netherlands, λόγω ένδειξης μηχανικής βλάβης.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση TFL191 (OR191) από τη Μομπάσα της Κένυας προς το Άμστερνταμ. Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης ζήτησε την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όταν εμφανίστηκε η ένδειξη μηχανικής βλάβης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και ακινητοποιήθηκε αμέσως μετά την προσγείωση.

Η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο

Οι κινητήρες του αεροσκάφους τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια το αεροσκάφος ρυμουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν προληπτικά στο σημείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ