Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους ανήλικους που συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων – Ανάστατοι οι κάτοικοι

Επτά οπλισμένοι ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι, καθώς ήταν έτοιμοι να επιτεθούν σε άλλους ανήλικους. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονο φόβο για την έξαρση βίας και τη διακίνηση ναρκωτικών από συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες δρουν έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους

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Περιστέρι, ανήλικοι, όπλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επτά οπλισμένοι ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι, καθώς ήταν έτοιμοι να επιτεθούν σε άλλους ανήλικους για μία κοπέλα.
  • Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι φοβούνται για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους εξαιτίας της έξαρσης βίας από συμμορίες ανηλίκων. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται ομάδες νεαρών με λοστούς και άλλα αντικείμενα.
  • Οι συμμορίες ανηλίκων στην περιοχή επιδίδονται και στη διακίνηση ναρκωτικών, κυριολεκτικά έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους. Ο φόβος των κατοίκων είναι πια καθημερινότητα μην παρασυρθούν τα δικά τους παιδιά.

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Επτά οπλισμένοι ανήλικοι, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι, καθώς ήταν έτοιμοι να επιτεθούν σε άλλους ανήλικους και να λύσουν τις διαφορές τους. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι φοβούνται και για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους εξαιτίας της έξαρσης βίας στη γειτονιά τους απο συμμορίες ανηλίκων.

Περιστέρι: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για παράβαση του νόμου περί όπλων

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ANT1, φαίνονται ομάδες νεαρών με λοστούς και άλλα αντικείμενα να κινούνται για να συναντήσουν την αντίπαλη ομάδα. Η επικείμενη συμπλοκή ήταν να γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, για μία κοπέλα.

«Εμείς φοβόμαστε που μένουμε στο σπίτι μας», λέει κάτοικος της περιοχής. «Έχουμε το σπίτι μας δουλέψαμε 50 χρόνια στην οικοδομή για να κάνουμε ένα δωμάτιο. 11 η ώρα τη νύχτα σκοτώνονται. Μεσημέρι σκοτώνονται. Το βράδυ; Όπλα. ότι θες».

Ο φόβος των κατοίκων είναι πια καθημερινότητα. «Πρόβλημα μεγάλο. Και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Ανήλικα. Πρόβλημα μεγάλο», «Τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Εδώ μένουν αυτοί», λένε κάτοικοι.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων μετά το τηλεφώνημα κατοίκου στην αστυνομία.

Οι συμμορίες ανηλίκων στην περιοχή επιδίδονται και στη διακίνηση ναρκωτικών, κυριολεκτικά έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους, ενώ εμφανίζονται ιδιαίτερα φοβισμένοι μην παρασυρθούν – μπλέξουν τα δικά τους παιδιά.

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