Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις οδηγών σε μία εβδομάδα – Οι 17 ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής
Συνολικά βεβαιώθηκε 292 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 26.671 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 1,09% επί του συνόλου. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν ακόμα 9.606 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε, από πρώτες πρωινές ώρες της 15-6-2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-6-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -26.671- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -292- παραβάσεις και συνελήφθησαν -17- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -9.606- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -999- οχήματα, εκ των οποίων -148- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -436- άδειες ικανότητας οδήγησης και -1.382- άδειες κυκλοφορίας.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση».