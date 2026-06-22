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Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: 41 συλλήψεις οδηγών σε μία εβδομάδα – Οι 17 ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Τροχαία πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους στην Αττική, οδηγώντας σε 41 συλλήψεις οδηγών μέσα σε μία εβδομάδα. Από αυτούς, οι 17 οδηγοί συνελήφθησαν επειδή ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

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ΕΛΑΣ, Τροχαία, Αλκοτέστ, Αλκοόλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας πραγματοποιήθηκαν στην Αττική την τελευταία εβδομάδα.
  • Συνολικά 41 οδηγοί συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
  • Από τις συλλήψεις, οι 17 αφορούσαν οδηγούς που βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής

Συνολικά βεβαιώθηκε 292 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 26.671 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 1,09% επί του συνόλου. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν ακόμα 9.606 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε, από πρώτες πρωινές ώρες της 15-6-2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-6-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -26.671- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -292- παραβάσεις και συνελήφθησαν -17- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -9.606- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -999- οχήματα, εκ των οποίων -148- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -436- άδειες ικανότητας οδήγησης και -1.382- άδειες κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση».

Αττική, Τροχαία, έλεγχοι, αλκοόλ

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