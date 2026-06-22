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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Αλέσιο Λίσι – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον 40χρονο Ιταλό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με κάθε επισημότητα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής υπέγραψε για την επόμενη διετία.
  • Ο Λίσι είναι ο διάδοχος του Ράζβαν Λουτσέσκου και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο, ενώ εργάστηκε και στην Ισπανία σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλωσορίζει τον προπονητή, τονίζοντας ότι έρχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με κάθε επισημότητα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής υπέγραψε για την επόμενη διετία κι είναι ο διάδοχος του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. O 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο και το 2011 μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα. Ερχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά. Στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον προπονητή μας, Αλέσιο Λίσι, στη μεγάλη οικογένειά μας. Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή, με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας».

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