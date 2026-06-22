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Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη με μήνυμα του 112, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ συνδράμουν και εναέρια μέσα.

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Φωτιά, Θεσσαλονίκη, Μαύροι καπνοί
πηγή: rthess.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ήχησε το 112 στη Θεσσαλονίκη για την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού.
  • Το μήνυμα του 112 ανέφερε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Περαία… Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
  • Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Ήχησε το 112 στη Θεσσαλονίκη για την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Φωτιά, Θεσσαλονίκη, Μαύροι καπνοί

Φωτιά, Θεσσαλονίκη, Μαύροι καπνοί
πηγή: rthess.gr

Σημειώνεται ότι στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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