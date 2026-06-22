Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Ήχησε το 112 στη Θεσσαλονίκη για την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026
Σημειώνεται ότι στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.