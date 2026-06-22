Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

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Ήχησε το 112 στη Θεσσαλονίκη για την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Σημειώνεται ότι στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.