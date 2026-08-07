Καιρός: «Καμίνι» η χώρα, έρχονται 40άρια και μελτέμια έως 8 μποφόρ – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών – ΒΙΝΤΕΟ

«Καμίνι» και πάλι η χώρα. Ο καιρός το Σαββατοκύριακο εκτός από «καυτός» θα χαρακτηρίζεται και από την ενίσχυση των μελτεμιών.

Σύμφωνα μάλιστα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, από την Κυριακή, οι ισχυροί βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (7/8)

Σήμερα Παρασκευή (7/8) η ημέρα ξεκίνησε με λίγες νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της χώρας. Ειδικότερα, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, ιδίως κατά μήκος της Πίνδου, πιο τοπικά στα ορεινά της Πελοποννήσου και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς τις βραδινές ώρες.

Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν σήμερα μικρή εξασθένηση στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Παρ’ όλα αυτά, θα παραμείνουν κατά τόπους ισχυροί, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ σε τμήματα του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπου το βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα ενισχύεται τοπικά, δεν αποκλείεται να αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στη δυτική Ελλάδα, σε τμήματα της νότιας και δυτικής Πελοποννήσου και στις πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας θα αγγίξει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, τιμές αντίστοιχες με τις χθεσινές.

Σάββατο (8/8)

Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά και ιδιαίτερα στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται εκ νέου στο Αιγαίο. Κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, θα φτάνουν έως τα 7 μποφόρ, ενώ και στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, σε περιοχές της Πελοποννήσου και στις πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς, με πολύ τοπικές τιμές κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή (9/8)

Η Κυριακή, και ιδίως η Δευτέρα, αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στο νότιο Κρητικό Πέλαγος δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, οι ίδιοι άνεμοι θα επηρεάσουν πλέον και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ιδιαίτερα την Εύβοια, την ανατολική Αττική, την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο και κυρίως τη Λακωνία. Αισθητή θα είναι η παρουσία τους και η ενίσχυση τους και στις υπήνεμες περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Στα ανατολικά, το ενισχυμένο μελτέμι θα λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας. Αντίθετα, στις περιοχές που βρίσκονται υπήνεμα της Πίνδου, αλλά και στις υπήνεμες πλευρές της Πελοποννήσου, ο βορειοανατολικός άνεμος θα κατέρχεται ως θερμός και πολύ ξηρός καταβατικός άνεμος, επιταχυνόμενος λόγω του έντονου αναγλύφου. Έτσι, θα αυξάνει περαιτέρω τη θερμοκρασία και θα μειώνει σημαντικά τη σχετική υγρασία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για την εκδήλωση και, κυρίως, την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Στις περιοχές αυτές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως γύρω από το Αγρίνιο, προς την Άρτα, σε τμήματα της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, αλλά και στις πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Υψηλές θερμοκρασίες, της τάξης των 38 με 39 βαθμών, θα σημειωθούν και στη νότια Κρήτη, όπου θα δρα καταβατικός βόρειος άνεμος, καθώς και στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, λόγω των πολύ θερμών αέριων μαζών που επηρεάζουν την Τουρκία, όπου καταγράφονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί η αστάθεια, ιδίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και, στα βόρεια ορεινά, ιδιαίτερα στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Δευτέρα (10/8)

Δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, πέρα από λίγες τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή περαιτέρω ενίσχυση και θα πνέουν πολύ ισχυροί τόσο στο Αιγαίο όσο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως της ανατολικής και νότιας χώρας, από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, ενώ τοπικά πιθανώς θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η τάση

Μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, τουλάχιστον, φαίνεται να διατηρείται το ίδιο καιρικό μοτίβο, με μικρές αυξομειώσεις τόσο στην ένταση των μελτεμιών όσο και στις θερμοκρασίες.

Επομένως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις ημέρες. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού και ο συνδυασμός της πολύ ξηρής βλάστησης, της χαμηλής σχετικής υγρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και, κυρίως, την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.