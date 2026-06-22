Παρελθόν για τον Ολυμπιακό ο Φρανκ Νιλικίνα

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Ο Φρανκ Νιλικίνα έγινε ο πρώτος γκαρντ που αποχαιρετά ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας 2026 Ολυμπιακός. Ο 28άχρονος Γάλλος γκαρντ είχε αποκτηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 από την Παρτιζάν και στη μία σεζόν που αγωνίστηκε με την ερυθρόλευκη φανέλα κατέκτησε τη Euroleague και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρειάζεται χώρο στα γκαρντ, καθώς ήδη υπάρχει συμφωνία με τον Δομινικανό Ζαν Μοντέρο που έκανε «μαγική» χρονιά με τη Βαλένθια και τον Αμερικανό με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα την περασμένη σεζόν.

Στο «αντίο» της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Φρανκ Νιλικίνα αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».