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Παρελθόν για τον Ολυμπιακό ο Φρανκ Νιλικίνα

Ο Φρανκ Νιλικίνα αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος γκαρντ είχε αποκτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και κατέκτησε Euroleague και Πρωτάθλημα Ελλάδας με την ομάδα.

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Αθλητισμός

Φρανκ Νιλικίνα, Ολυμπακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φρανκ Νιλικίνα αποτελεί παρελθόν για τον Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας 2026 Ολυμπιακό, όντας ο πρώτος γκαρντ που αποχωρεί από την ομάδα.
  • Ο 28άχρονος Γάλλος γκαρντ κατέκτησε Euroleague και Πρωτάθλημα Ελλάδας στη μία σεζόν του στον Πειραιά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρειάζεται χώρο για τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας, ευχαριστώντας τον Νιλικινά «για την προσφορά του στην ομάδα» και ευχόμενη «κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Φρανκ Νιλικίνα έγινε ο πρώτος γκαρντ που αποχαιρετά ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας 2026 Ολυμπιακός. Ο 28άχρονος Γάλλος γκαρντ είχε αποκτηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 από την Παρτιζάν και στη μία σεζόν που αγωνίστηκε με την ερυθρόλευκη φανέλα κατέκτησε τη Euroleague και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρειάζεται χώρο στα γκαρντ, καθώς ήδη υπάρχει συμφωνία με τον Δομινικανό Ζαν Μοντέρο που έκανε «μαγική» χρονιά με τη Βαλένθια και τον Αμερικανό με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα την περασμένη σεζόν.

Στο «αντίο» της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Φρανκ Νιλικίνα αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

 

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