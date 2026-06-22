Παρελθόν για τον Ολυμπιακό ο Φρανκ Νιλικίνα

Ο Φρανκ Νιλικίνα έγινε ο πρώτος γκαρντ που αποχαιρετά ο Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας 2026 Ολυμπιακός. Ο 28άχρονος Γάλλος γκαρντ είχε αποκτηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 από την Παρτιζάν και στη μία σεζόν που αγωνίστηκε με την ερυθρόλευκη φανέλα κατέκτησε τη Euroleague και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρειάζεται χώρο στα γκαρντ, καθώς ήδη υπάρχει συμφωνία με τον Δομινικανό Ζαν Μοντέρο που έκανε «μαγική» χρονιά με τη Βαλένθια και τον Αμερικανό με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα την περασμένη σεζόν.
Στο «αντίο» της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Φρανκ Νιλικίνα αναφέρεται:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Olympiacos BC announces that it has parted ways with Frank Ntilikina.@FrankLikina thank you for your contribution to the team. We wish you all the best for the future and continued success in your career.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Bsc1ZKASLA
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 22, 2026