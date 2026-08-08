Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (8/8) – Τα φιλικά των ελληνικών ομάδων και MotoGP ξεχωρίζουν σήμερα

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα φιλικά των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Σήμερα ξεχωρίζουν επίσης οι αγώνες του MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των Κατατακτήριων Δοκιμών και του Tissot Sprint.
  • Μην χάσετε τον αγώνα Μπραν – ΠΑΟΚ για το UEFA Champions League Γυναικών, καθώς και τους φιλικούς αγώνες Άρης – Πανσερραϊκός, ΑΕΚ – Athens Kallithea FC και ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα φιλικά των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

13:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

13:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Ίντερ (Calcio Italiano Only in Perth)

15:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)

17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών

17:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)

19:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup, Ηνωμένο Βασίλειο

19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

19:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

20:00: Novasports Prime | Άρης – Πανσερραϊκός (Φιλικός Αγώνας)

21:00: Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ (Ερεντιβίζιε)

21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

21:30: Novasports 3HD | Βόλφσμπουργκ – Καϊζερσλάουτερν (Μπουντεσλίγκα 2)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD  |ΑΕΚ – Athens Kallithea FC (Φιλικός Αγώνας)

22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά (Φιλικός Αγώνας)

22:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)

22:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Λίγκα Πορτουγκάλ)

23:00: Action 24 | Τίγκρε – Ρίβερ Πλέιτ (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)

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