Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (8/8) – Τα φιλικά των ελληνικών ομάδων και MotoGP ξεχωρίζουν σήμερα

Τα φιλικά των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:20: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
13:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Ίντερ (Calcio Italiano Only in Perth)
15:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)
17:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών
17:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)
19:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup, Ηνωμένο Βασίλειο
19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
19:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
20:00: Novasports Prime | Άρης – Πανσερραϊκός (Φιλικός Αγώνας)
21:00: Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ (Ερεντιβίζιε)
21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: Novasports 3HD | Βόλφσμπουργκ – Καϊζερσλάουτερν (Μπουντεσλίγκα 2)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD |ΑΕΚ – Athens Kallithea FC (Φιλικός Αγώνας)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά (Φιλικός Αγώνας)
22:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)
22:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Λίγκα Πορτουγκάλ)
23:00: Action 24 | Τίγκρε – Ρίβερ Πλέιτ (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)