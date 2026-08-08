Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (8/8) – Τα φιλικά των ελληνικών ομάδων και MotoGP ξεχωρίζουν σήμερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 16 Αυγούστου - «Ένα νέο ταξίδι ξεκινά με απρόσμενες θετικές αλλαγές»

Ουαλία: Κρατούσε τη σορό της μητέρας του σε καταψύκτη για σχεδόν 3 χρόνια και εισέπραξε 78.000 λίρες από τη σύνταξη της

Bloomberg: Η Τουρκία μπλοκάρει τη διέλευση εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα