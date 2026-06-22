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Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικης

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνέλαβαν στις 18 Ιουνίου στην Αίγινα έναν 26χρονο, κατόπιν εντάλματος. Ο άνδρας κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης, ηλικίας 12 έως 15 ετών, με τις πράξεις να φέρονται να ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2025. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

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Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν, στις 18 Ιουνίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, στην περιοχή της Αίγινας.
  • Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης, ηλικίας 12 έως 15 ετών.
  • Οι πράξεις φέρονται να λάμβαναν χώρα συστηματικά από τον Αύγουστο του 2025, με τον συλληφθέντα να έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 26χρονου, προχώρησαν, στις 18 Ιουνίου, αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, στην περιοχή της Αίγινας.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο νεαρός άνδρας, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης, η οποία είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, από τον Αύγουστο του 2025.

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Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

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