Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη σύλληψη ενός 26χρονου, προχώρησαν, στις 18 Ιουνίου, αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, στην περιοχή της Αίγινας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο νεαρός άνδρας, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης, η οποία είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, από τον Αύγουστο του 2025.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.