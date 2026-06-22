Αιμίλιος Χειλάκης: «Σταμάτησα να θαυμάζω ηθοποιούς γιατί τους γνώρισα, σε απογοητεύουν οι καταχρηστικές συμπεριφορές»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν το πρωί της Δευτέρας καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου, στην οποία παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο» στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Η Αθηνά είναι ένας εξαιρετικά γοητευτικός άνθρωπος, όχι μόνο λόγω ομορφιάς. Είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, δεν μπορώ να στο πω αλλιώς. Εγώ τώρα δεν είμαι αντικειμενικός, το καταλαβαίνεις. Είκοσι 22 είμαστε μαζί. Αλλά να ξέρεις ότι το πρόσημό μας ακριβώς είναι ότι γοητευόμαστε ακόμα ο ένας από τον άλλον», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης για τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου.

«Τα ζευγάρια νομίζω μοιάζουν, γιατί οι ενέργειες ωσμώνονται. Έρχονται και μπλέκονται η μία με την άλλη. Και νομίζω πως με την Αθηνά, ακόμα και τις στιγμές που είμαστε έντονοι ο ένας προς τον άλλον, τις στιγμές που ένα ζευγάρι μαλώνει, το κάνουμε με ένα σεβασμό ο ένας στον άλλον και με μια προσπάθεια να μην τον ακυρώσουμε, απλά μια προσπάθεια να πούμε τη γνώμη μας. Μερικές φορές είμαστε πιο έντονοι, άλλες φορές όχι. Συνήθως, αυτές οι κόντρες μας καταλήγουνε σε πολύ γέλιο μετά» ανέφερε ακόμη ο ηθοποιός.

«Πρέπει να είσαι γενναίος και να μιλάς για τους ανθρώπους που θαυμάζεις. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλουμε. Δεν θα σου πω ποιους ηθοποιούς θαύμαζα μικρός, γιατί τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω. Δεν έχω πάψει να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμα και τη στιγμή που θα προδοθώ. Δεν θα σου πω τα ονόματα, δεν έχει νόημα. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Οι συμπεριφορές σε απογοητεύουν, οι καταχρηστικές συμπεριφορές», αποκάλυψε ακόμη ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Αν και το έχω ξαναπεί, οι αγαπημένοι μου ηθοποιοί είναι δύο: ο Γιάννης Μπέζος και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης», παραδέχθηκε σε άλλο σημείο ο γνωστός ηθοποιός.